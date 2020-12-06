دولي

ترامب: لم نخسر وسنفوز بهذه الانتخابات

ترامب: لم نخسر وسنفوز بهذه الانتخابات
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب خلال مشاركته في ولاية جورجيا بأوّل تجمّع انتخابي بعد الاقتراع الرئاسي، إنّه سيفوز في الانتخابات التي أعلن جو بايدن عن فوزه بها قبل نحو شهر.

وأكّد ترامب لمئات من المؤيّدين الذين تجمّعوا في الهواء الطلق في مدينة فالدوستا "نحن نفوز في هذه الانتخابات".

وأضاف وسط الهتافات "سيحاولون إقناعنا بأننا خسرنا.. نحن لم نخسر".

وعلى الرغم من هجوم ترامب غير المسبوق على نظام الانتخابات الأميركي الذي اعتبر انه لم يعد صالحا، فإن فريقه القانوني لم ينجح حتى الآن في تقديم أي أدلة تقبلها المحاكم بشأن حصول تزوير في الانتخابات الرئاسية.

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