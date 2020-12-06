دولي

بايدن يكسب أغلبية الأصوات في المجمع الانتخابي

بايدن يكسب أغلبية الأصوات في المجمع الانتخابي
رام الله - دنيا الوطن
استطاع المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الاميركية جو بايدن من تأمين دعم أغلبية الأعضاء في المجمع الانتخابي رسميا، بعد تأكيد ولاية كاليفورنيا فوزه في التصويت.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس": إن سكرتير ولاية كاليفورنيا أليكس باديلا، صادق أمس الاول الجمعة على فوز بايدن في التصويت على الرئيس الجمهوري دونالد ترمب، ما منح المرشح الديمقراطي 55 صوتا أخرى في المجمع الانتخابي المؤلف من 538 عضوا.

وأوضحت أن عدد الأصوات التي حصدها بايدن رسميا حتى الآن في المجمع أصبح بذلك 279، ما يتجاوز بتسعة أصوات نسبة الدعم التي يحتاج إليها المرشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية لضمان فوزه.

ولم تصادق ثلاث ولايات أخرى تؤكد نتائج التصويت فيها فوز بايدن (وهي كولورادو وهاواي ونيوجيرسي) بعد على نتائج التصويت رسميا، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة دعم بايدن داخل المجمع الانتخابي 306 أصوات مقابل 232 لدى ترامب.

ومن المقرر أن يجتمع المجمع الانتخابي في 14 الجاري لاختيار رئيس جديد، ستحال نتائج تصويته لاحقا إلى الكونغرس للمصادقة في السادس من كانون الثاني/ يناير.

أخبار ذات صلة

ترامب: لم نخسر وسنفوز بهذه الانتخابات

ترامب: لم نخسر وسنفوز بهذه الانتخابات

إيطاليا: تسجيل انخفاض في عدد وفيات فيروس (كورونا)

إيطاليا: تسجيل انخفاض في عدد وفيات فيروس (كورونا)

إسرائيل: استمرار الاحتجاجات ضد نتنياهو للأسبوع الـ 24 على التوالي

إسرائيل: استمرار الاحتجاجات ضد نتنياهو للأسبوع الـ 24 على التوالي

تركيا: تسجيل حصيلة يومية قياسية بعدد وفيات فيروس (كورونا)

تركيا: تسجيل حصيلة يومية قياسية بعدد وفيات فيروس (كورونا)

إسرائيل: دعوات لتلقي التطعيم ضد (كورونا) بعد وصول جرعات اللقاح

إسرائيل: دعوات لتلقي التطعيم ضد (كورونا) بعد وصول جرعات اللقاح

وزير من (ليكود): لسنا معنيين بتأجيل إقرار الميزانية العامة

وزير من (ليكود): لسنا معنيين بتأجيل إقرار الميزانية العامة

تفاصيل تُكشف لأول مرة.. نجل فخري زاده يتحدث عن اللحظات الأخيرة قبل اغتيال والده

تفاصيل تُكشف لأول مرة.. نجل فخري زاده يتحدث عن اللحظات الأخيرة قبل اغتيال والده

شعر به سكان فلسطين.. زلزال يضرب السواحل التركية قبالة ولاية أنطاليا

شعر به سكان فلسطين.. زلزال يضرب السواحل التركية قبالة ولاية أنطاليا

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

هنية يعلن عن إنشاء صندوق القدس لدعم الشباب والرياضة ويقدم 10آلاف دولار

هنية يعلن عن إنشاء صندوق القدس لدعم الشباب والرياضة ويقدم 10آلاف دولار

إغلاق 138 محلاً ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية في محافظات القطاع

إغلاق 138 محلاً ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية في محافظات القطاع

بيت لحم: قرارٌ بإغلاق مكتب البريد بسبب فيروس (كورونا)

بيت لحم: قرارٌ بإغلاق مكتب البريد بسبب فيروس (كورونا)

&#34;الشرطة&#34; بغزة: من يخالف إجراءات حظر التجول الصادرة عن الجهات الحكومية يُعرض نفسه للمساءلة

"الشرطة" بغزة: من يخالف إجراءات حظر التجول الصادرة عن الجهات الحكومية يُعرض نفسه للمساءلة

العاروري يُعزي ذوي الشهيد أبو عليا ويُشيد ببطولته

العاروري يُعزي ذوي الشهيد أبو عليا ويُشيد ببطولته

اشتية: نستقبل عاماً جديداً ننظر له لإنهاء الانقسام

اشتية: نستقبل عاماً جديداً ننظر له لإنهاء الانقسام

&#34;التعليم&#34; بغزة: الاتفاق على توفير خطوط نت مجانية للطلبة والمعلمين للوصول للمواقع التعليمية

"التعليم" بغزة: الاتفاق على توفير خطوط نت مجانية للطلبة والمعلمين للوصول للمواقع التعليمية

اتحاد الآثاريين العرب يستنكر ويدين محاولة إحراق الكنيسة (الجثمانية) وإعدام الطفل أبو عليا

اتحاد الآثاريين العرب يستنكر ويدين محاولة إحراق الكنيسة (الجثمانية) وإعدام الطفل أبو عليا

منوعات

ما سر هدايا ميسي ليارا؟

ما سر هدايا ميسي ليارا؟

دنيا سمير غانم تدعم زوجها بعد إصابته بفيروس (كورونا)

دنيا سمير غانم تدعم زوجها بعد إصابته بفيروس (كورونا)

أغنية أصالة المالح &#34;صدفة نتلاقى&#34; تكتسح 5 مليون مشاهدة

أغنية أصالة المالح "صدفة نتلاقى" تكتسح 5 مليون مشاهدة

شاهد: شوق الهادي تحتفل بعيد ميلادها مع صديقاتها

شاهد: شوق الهادي تحتفل بعيد ميلادها مع صديقاتها

إيمي سمير غانم تغازل يسرا اللوزي

إيمي سمير غانم تغازل يسرا اللوزي

شاهد: عابد فهد وزوجته يحذرون من جنون العودة

شاهد: عابد فهد وزوجته يحذرون من جنون العودة

شاهد: نور هشام سليم يتعرّض للهجوم بسبب أقراطه

شاهد: نور هشام سليم يتعرّض للهجوم بسبب أقراطه

منى السابر توجه رسالة لابنتها حلا بعد رفع الدعوى القضائية

منى السابر توجه رسالة لابنتها حلا بعد رفع الدعوى القضائية

شاهد: منى زكي تكشف عن رأيها بالممثلات

شاهد: منى زكي تكشف عن رأيها بالممثلات

هاني رمزي: تعرضت لإحباطات كثيرة في بداية مشواري الفني وحتى الآن

هاني رمزي: تعرضت لإحباطات كثيرة في بداية مشواري الفني وحتى الآن

عربي

الأردن يسحل انخفاضاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن يسحل انخفاضاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

منذ أوائل أبريل.. السعودية تسجل أدنى حصيلة يومية بإصابات (كورونا)

منذ أوائل أبريل.. السعودية تسجل أدنى حصيلة يومية بإصابات (كورونا)

وزير الخارجية السعودي: تحقيق اختراق بحل الأزمة الخليجية بات وشيكاً

وزير الخارجية السعودي: تحقيق اختراق بحل الأزمة الخليجية بات وشيكاً

أول إجراء من أسرة مبارك بعد قرار إلغاء تجميد أمواله

أول إجراء من أسرة مبارك بعد قرار إلغاء تجميد أمواله