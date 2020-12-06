بايدن يكسب أغلبية الأصوات في المجمع الانتخابي

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رام الله - دنيا الوطن

استطاع المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الاميركية جو بايدن من تأمين دعم أغلبية الأعضاء في المجمع الانتخابي رسميا، بعد تأكيد ولاية كاليفورنيا فوزه في التصويت.



وقالت وكالة "أسوشيتد برس": إن سكرتير ولاية كاليفورنيا أليكس باديلا، صادق أمس الاول الجمعة على فوز بايدن في التصويت على الرئيس الجمهوري دونالد ترمب، ما منح المرشح الديمقراطي 55 صوتا أخرى في المجمع الانتخابي المؤلف من 538 عضوا.



وأوضحت أن عدد الأصوات التي حصدها بايدن رسميا حتى الآن في المجمع أصبح بذلك 279، ما يتجاوز بتسعة أصوات نسبة الدعم التي يحتاج إليها المرشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية لضمان فوزه.



ولم تصادق ثلاث ولايات أخرى تؤكد نتائج التصويت فيها فوز بايدن (وهي كولورادو وهاواي ونيوجيرسي) بعد على نتائج التصويت رسميا، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة دعم بايدن داخل المجمع الانتخابي 306 أصوات مقابل 232 لدى ترامب.



ومن المقرر أن يجتمع المجمع الانتخابي في 14 الجاري لاختيار رئيس جديد، ستحال نتائج تصويته لاحقا إلى الكونغرس للمصادقة في السادس من كانون الثاني/ يناير.