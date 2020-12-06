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الإعلان عن موعد ومكان عقد المصالحة الخليجية

الإعلان عن موعد ومكان عقد المصالحة الخليجية
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت صحيفة (الراي) الكويتية أن المصالحة الخليجية ستتم في اجتماع القمة الخليجية المزمع عقده في مملكة البحرين مبدئيا خلال الشهر الجاري.

ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالرفيع، أن نقاط الخلاف والطلبات والشروط التي تم الحديث عنها خلال عمر الأزمة الذي تجاوز الثلاث سنوات، "ستتم مناقشتها في لجان خليجية خاصة سعيا للتوصل إلى حلول لها بما يضمن عدم تجددها، واستمرار تماسك المنظومة الخليجية والعربية".

وكانت الكويت قد أعلنت قبل يومين عن إجراء "مفاوضات مثمرة" ضمن جهود تحقيق المصالحة الخليجية، ما أثار ردود فعل إيجابية إقليميا ودوليا.

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