دولي

كورونا عالمياً: نحو مليون و535 ألف وفاة و66 مليوناً و856 ألف إصابة

كورونا عالمياً: نحو مليون و535 ألف وفاة و66 مليوناً و856 ألف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، اليوم الأحد، بأن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ نحو مليون و535 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين اكثر من 66 مليوناً و856 ألف إصابة، تعافى منهم نحو 46 مليوناً و242 ألف مريض، بحسب ما نقلت شبكة (رويترز).

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت، تراجعاً محدوداً مقارنة باليوم الذي سبقه في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، حيث سجلت 622 ألفاً و903 إصابات جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 10,135 حالة وفاة.

وأظهرت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: أميركا (2,251 وفاة)، والمكسيك (690 وفاة)، وإيطاليا (662 وفاة)، والبرازيل (660 وفاة)، وروسيا (508 وفيات)، وتشير الارقام ان أميركا سجلت لليوم الخامس على التوالي عدد وفيات مرتفع جدا تخطى حاجز الـ2000 وفاة خلال الـ24 ساعة، حيث لم تتخط هذا الحاجز منذ الـ19 من نوفمبر/ تشرين الثاني، المنصرم.

وأشارت البيانات إلى أن الدول الخمس عالمياً التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (208,790 إصابة)، والبرازيل (42,226 اصابة)، والهند (36,111 إصابة)، وحافظت تركيا، من دول الشرق الأوسط، على مستواها الرابع، بواقع (31,896 إصابة)، وروسيا (28,782 إصابة).

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأحد الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (287,825 وفاة)، والبرازيل (176,641 وفاة)، والهند (140,216 وفاة)، والمكسيك (109,456 وفاة)، وبريطانيا (61,014 وفاة).

فيما بينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثراً عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (14,983,425 اصابة)، والهند (9,644,529 اصابة)، والبرازيل (6,577,177 إصابة)، وروسيا (2,431,731 إصابة)، وفرنسا (2,281,475 إصابة).

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