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الأردن.. تعيين مستشار جديد للملك عبد الله الثاني

الأردن.. تعيين مستشار جديد للملك عبد الله الثاني
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
رام الله - دنيا الوطن
عيّن العاهل الأردني عبد الله الثاني عاطف عودة الحجايا مستشارا له لشؤون العشائر برتبة وراتب وزير، خلفا للمستشار المستقيل سعد هايل السرور.

وقالت وكالة (بترا): إن عودة الحجايا (56 عاما) التحق بالأمن العام في 1982، وخدم 33 سنة في الأمن العام وقوات الدرك.

وحصل على شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية من جامعة مؤتة، والماجستير في الدراسات الأمنية عام 2005 من ذات الجامعة.

ونال درجة زميل كلية الدفاع الوطني في الاستراتيجية القومية من أكاديمية ناصر العسكرية العليا في مصر عام 2011، ومن ثم الدكتوراه في إدارة الأعمال من معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي في جامعة "أم درمان" في السودان عام 2014.

تسلم عددا من المناصب، آخرها مدير أركان في لواء الأمير حسين، كما قلّد بعدد من الأوسمة والشارات التقديرية، منها وسام الاستحقاق العسكري من الدرجة الثانية عام 2014.

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