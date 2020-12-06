شؤون فلسطينية

تعرف على الحالة الجوية اليوم بعد أمطار الأمس

تعرف على الحالة الجوية اليوم بعد أمطار الأمس
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف  ارتفاع الموج .

وهذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى  معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 الاثنين 2020/12/07: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح  جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .


الثلاثاء 2020/12/08: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع  طفيف على درجات الحرارة ، ويحتمل خلال ساعات المساء والليل سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح  جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر متوسط ارتفاع الموج .

الأربعاء 2020/12/09: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف  ارتفاع الموج.

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