إغلاق 138 محلاً ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية في محافظات القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت المباحث العامة 138 محلاً ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية في محافظات قطاع غزة، خلال 48 ساعة الماضية.



يأتي ذلك ضمن الجهود المتواصلة لجهاز الشرطة في متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس (كورونا).



وتعمل إدارات الشرطة على تنفيذ تعليمات قيادة وزارة الداخلية بخصوص إجراءات الوقاية والسلامة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين وللحد من انتشار الفيروس.



وبيّن التقرير اليومي للمباحث العامة، أنها أوقفت 94 من أصحاب المحال والمنشآت والبسطات المخالفة، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية، كما حررت تعهدات بحق 59 محلًا ومنشأة مخالفة أخرى.



ولفتت المباحث العامة إلى أنها أوقفت 177 مواطنًا مخالفًا لحظر التجول المسائي، ووقعت تعهدات بحقهم، كما وأنهت 42 تجمعاً مخالفاً لمواطنين، من بينها حفلات زفاف، وبيوت عزاء.



وفي سياق متصل، حرّرت إدارة شرطة المرور والنجدة 127 مخالفة لمركبات خرقت قرار خلال حظر التجوال المسائي، خلال 48 ساعة الماضية.



كما واحتجزت شرطة المرور والنجدة 21 مركبات مخالفة لقرار حظر التجول المسائي، وحررت 209 مخالفات بحق المركبات المخالفة لعدم التزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة.



من جانبها، أوقفت لجنة متابعة وتأمين البيوت الخاضعة للحجر المنزلي بوزارة الداخلية 6 مُخالفين من المصابين بفيروس (كورونا) والمخالطين، خرقوا إجراءات الحجر المنزلي خلال 24 ساعة الماضية، وأحالتهم إلى مركز حجر "أصداء" بخان يونس، متخذةً الإجراءات القانونية بحقهم.