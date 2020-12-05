شاهد: الشرطة بغزة تُتابع التزام المواطنين والمنشآت بالإغلاق وحظر التجوال



















رام الله - دنيا الوطنتُتابع الأجهزة الشرطية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، التزام المحال والمنشآت التجارية والمواطنين بمحافظات قطاع غزة، بقرار الإغلاق اليومي بدءاً من الساعة 6:00 مساء، وسريان حظر التجوال الليلي بدءاً من الساعة 6:30 من مساء اليوم السبت.وتابع مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح تنفيذ الأجهزة الشرطية لإجراءات الإغلاق اليومي للمنشآت بدءاً من الساعة 6:00 مساء، وسريان حظر التجوال الليلي بدءاً من الساعة 6:30 من مساء اليوم.وكانت وزارة الداخلية قد قررت أول أمس الخميس إغلاق المساجد والمدارس والجامعات ورياض الأطفال بشكل كامل، باستثناء مرحلة الثانوية العامة ودور الحضانة، كما قررت فرض حظر التجوال المسائي يومياً بدءاً من الساعة 6:30 مساءً بدلاً من 8:00، اعتباراً من اليوم السبت، بحيث يكون إغلاق كافة المحال والمنشآت والقطاعات بدءاً من 6:00 مساء يومياً.وأشارت الوزارة خلال مؤتمر صحفي عقدته مع وزارة الصحة إلى استمرار منع الأسواق الشعبية الأسبوعية، واتخاذ الإجراءات الوقائية في الأسواق الاعتيادية، ومنع الازدحام، والمحافظة على إجراءات السلامة والوقاية.وأكدت أن الأجهزة المختصة ستعمل على زيادة الرقابة وتشديد الإجراءات؛ لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل مقدمي الخدمة في كافة القطاعات والمنشآت.وتأتي القرارات الوقائية الجديدة في ضوء تقييم الحالة الوبائية، وإجراءات مواجهة فيروس (كورونا) في قطاع غزة، وارتفاع أعداد الإصابات وحالات الوفاة.