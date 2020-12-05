شؤون فلسطينية

شاهد: الشرطة بغزة تُتابع التزام المواطنين والمنشآت بالإغلاق وحظر التجوال

شاهد: الشرطة بغزة تُتابع التزام المواطنين والمنشآت بالإغلاق وحظر التجوال
رام الله - دنيا الوطن
تُتابع الأجهزة الشرطية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، التزام المحال والمنشآت التجارية والمواطنين بمحافظات قطاع غزة، بقرار الإغلاق اليومي بدءاً من الساعة 6:00 مساء، وسريان حظر التجوال الليلي بدءاً من الساعة 6:30 من مساء اليوم السبت.

وتابع مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح تنفيذ الأجهزة الشرطية لإجراءات الإغلاق اليومي للمنشآت بدءاً من الساعة 6:00 مساء، وسريان حظر التجوال الليلي بدءاً من الساعة 6:30 من مساء اليوم.

وكانت وزارة الداخلية قد قررت أول أمس الخميس إغلاق المساجد والمدارس والجامعات ورياض الأطفال بشكل كامل، باستثناء مرحلة الثانوية العامة ودور الحضانة، كما قررت فرض حظر التجوال المسائي يومياً بدءاً من الساعة 6:30 مساءً بدلاً من 8:00، اعتباراً من اليوم السبت، بحيث يكون إغلاق كافة المحال والمنشآت والقطاعات بدءاً من 6:00 مساء يومياً.

وأشارت الوزارة خلال مؤتمر صحفي عقدته مع وزارة الصحة إلى استمرار منع الأسواق الشعبية الأسبوعية، واتخاذ الإجراءات الوقائية في الأسواق الاعتيادية، ومنع الازدحام، والمحافظة على إجراءات السلامة والوقاية.

وأكدت أن الأجهزة المختصة ستعمل على زيادة الرقابة وتشديد الإجراءات؛ لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل مقدمي الخدمة في كافة القطاعات والمنشآت.

وتأتي القرارات الوقائية الجديدة في ضوء تقييم الحالة الوبائية، وإجراءات مواجهة فيروس (كورونا) في قطاع غزة، وارتفاع أعداد الإصابات وحالات الوفاة.









أخبار ذات صلة

إغلاق 138 محلاً ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية في محافظات القطاع

إغلاق 138 محلاً ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية في محافظات القطاع

شاهد: الأهلي يحقق ثلاثية تاريخية بعد تتويجه ببطولة كأس مصر

شاهد: الأهلي يحقق ثلاثية تاريخية بعد تتويجه ببطولة كأس مصر

شاهد: بيت لحم وبيت جالا تحتفلان بإضاءة شجرة الميلاد

شاهد: بيت لحم وبيت جالا تحتفلان بإضاءة شجرة الميلاد

بيت لحم: قرارٌ بإغلاق مكتب البريد بسبب فيروس (كورونا)

بيت لحم: قرارٌ بإغلاق مكتب البريد بسبب فيروس (كورونا)

&#34;الشرطة&#34; بغزة: من يخالف إجراءات حظر التجول الصادرة عن الجهات الحكومية يُعرض نفسه للمساءلة

"الشرطة" بغزة: من يخالف إجراءات حظر التجول الصادرة عن الجهات الحكومية يُعرض نفسه للمساءلة

&#34;الداخلية&#34; بغزة: بدأنا تطبيق الإجراءات الوقائية الجديدة لمواجهة (كورونا) ونسعى لتجنب الإغلاق الشامل

"الداخلية" بغزة: بدأنا تطبيق الإجراءات الوقائية الجديدة لمواجهة (كورونا) ونسعى لتجنب الإغلاق الشامل

العاروري يُعزي ذوي الشهيد أبو عليا ويُشيد ببطولته

العاروري يُعزي ذوي الشهيد أبو عليا ويُشيد ببطولته

اشتية: نستقبل عاماً جديداً ننظر له لإنهاء الانقسام

اشتية: نستقبل عاماً جديداً ننظر له لإنهاء الانقسام

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

إغلاق 138 محلاً ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية في محافظات القطاع

إغلاق 138 محلاً ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية في محافظات القطاع

بيت لحم: قرارٌ بإغلاق مكتب البريد بسبب فيروس (كورونا)

بيت لحم: قرارٌ بإغلاق مكتب البريد بسبب فيروس (كورونا)

&#34;الشرطة&#34; بغزة: من يخالف إجراءات حظر التجول الصادرة عن الجهات الحكومية يُعرض نفسه للمساءلة

"الشرطة" بغزة: من يخالف إجراءات حظر التجول الصادرة عن الجهات الحكومية يُعرض نفسه للمساءلة

العاروري يُعزي ذوي الشهيد أبو عليا ويُشيد ببطولته

العاروري يُعزي ذوي الشهيد أبو عليا ويُشيد ببطولته

اشتية: نستقبل عاماً جديداً ننظر له لإنهاء الانقسام

اشتية: نستقبل عاماً جديداً ننظر له لإنهاء الانقسام

اتحاد الآثاريين العرب يستنكر ويدين محاولة إحراق الكنيسة (الجثمانية) وإعدام الطفل أبو عليا

اتحاد الآثاريين العرب يستنكر ويدين محاولة إحراق الكنيسة (الجثمانية) وإعدام الطفل أبو عليا

&#34;الخارجية&#34; تُعلن توفير رحلات جديدة إلى اسطنبول وشيكاغو ونيويورك

"الخارجية" تُعلن توفير رحلات جديدة إلى اسطنبول وشيكاغو ونيويورك

&#34;كهرباء غزة&#34;: عودة خط (F7) المغذي لمحافظة الوسطى للعمل مجدداً

"كهرباء غزة": عودة خط (F7) المغذي لمحافظة الوسطى للعمل مجدداً

منوعات

ما سر هدايا ميسي ليارا؟

ما سر هدايا ميسي ليارا؟

دنيا سمير غانم تدعم زوجها بعد إصابته بفيروس (كورونا)

دنيا سمير غانم تدعم زوجها بعد إصابته بفيروس (كورونا)

أغنية أصالة المالح &#34;صدفة نتلاقى&#34; تكتسح 5 مليون مشاهدة

أغنية أصالة المالح "صدفة نتلاقى" تكتسح 5 مليون مشاهدة

شاهد: شوق الهادي تحتفل بعيد ميلادها مع صديقاتها

شاهد: شوق الهادي تحتفل بعيد ميلادها مع صديقاتها

إيمي سمير غانم تغازل يسرا اللوزي

إيمي سمير غانم تغازل يسرا اللوزي

شاهد: عابد فهد وزوجته يحذرون من جنون العودة

شاهد: عابد فهد وزوجته يحذرون من جنون العودة

شاهد: نور هشام سليم يتعرّض للهجوم بسبب أقراطه

شاهد: نور هشام سليم يتعرّض للهجوم بسبب أقراطه

منى السابر توجه رسالة لابنتها حلا بعد رفع الدعوى القضائية

منى السابر توجه رسالة لابنتها حلا بعد رفع الدعوى القضائية

شاهد: منى زكي تكشف عن رأيها بالممثلات

شاهد: منى زكي تكشف عن رأيها بالممثلات

هاني رمزي: تعرضت لإحباطات كثيرة في بداية مشواري الفني وحتى الآن

هاني رمزي: تعرضت لإحباطات كثيرة في بداية مشواري الفني وحتى الآن

عربي

الأردن يسحل انخفاضاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن يسحل انخفاضاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

منذ أوائل أبريل.. السعودية تسجل أدنى حصيلة يومية بإصابات (كورونا)

منذ أوائل أبريل.. السعودية تسجل أدنى حصيلة يومية بإصابات (كورونا)

وزير الخارجية السعودي: تحقيق اختراق بحل الأزمة الخليجية بات وشيكاً

وزير الخارجية السعودي: تحقيق اختراق بحل الأزمة الخليجية بات وشيكاً

أول إجراء من أسرة مبارك بعد قرار إلغاء تجميد أمواله

أول إجراء من أسرة مبارك بعد قرار إلغاء تجميد أمواله