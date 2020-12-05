شاهد: الأهلي يحقق ثلاثية تاريخية بعد تتويجه ببطولة كأس مصر





وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي، بهدف لكل منهما، بعدما سجل محمود عبد المنعم "كهرباء" هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 60، قبل أن يدرك طلائع الجيش التعادل قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.





ولم ينجح الفريقان في تسجيل أي أهداف خلال الوقت الإضافي، ليحسم "المارد الأحمر" المباراة بركلات الترجيح، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





وكان الأهلي قد توج ببطولة الدوري الممتاز للمرة 43 في تاريخه، قبل نحو شهرين، فيما توج قبل أيام قليلية ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد.





















رام الله - دنيا الوطنتوج الأهلي ببطولة كأس مصر لكرة القدم، بعد فوزه على طلائع الجيش، بركلات الجزاء الترجيحية، 3-2، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب برج العرب بالاسكندرية.