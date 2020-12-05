شاهد: بيت لحم وبيت جالا تحتفلان بإضاءة شجرة الميلاد

وأوعز الدكتور محمد اشتية عبر تطبيق زووم بإضاءة شجرة الميلاد، حيث أضاء رئيس بلدية بيت لحم المحامي انطون سلمان، ومحافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، ووزيرة السياحة والآثار السيدة رلى معايعة، وممثلي الكنائس المسيحية، بحضور وأعضاء مجلس بلدية بيت لحم، وقادة الأجهزة الأمنية، وأعضاء مجلس بلدية بيت لحم. فيما نقلت فعاليات الاحتفال عبر شبكات التواصل الاجتماعي.وكان سلمان رحب بالحضور، في هذه الأمسية الميلادية. وقال: "نحن نحتفل بإضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد في مدينة بيت لحم إيذانا بانطلاق الموسم الميلادي لموسم 2020/2021.وقال من هنا في بيت لحم ابتدأت الكلمة ، وهنا (تجسدت كلمة الله)، وولد أمير السلام الطفل يسوع له المجد في مغارتها المتواضعة، أرسله الله عز وجل ليغير التاريخ ويعبر بالإنسانية من عهد الخطيئة والعبودية والظلمات إلى زمن النعمة والخلاص، فانتقلت الإنسانية بالميلاد إلى عهد النور والأمل والإيمان وأصبح الميلاد بذلك "نورالحياة " على هذه المسكونة."وتابع:"لقد أتى علينا هذا الموسم الميلادي، والعالم يرزح تحت نير الظلم والاضطهاد والمرض، لذا رأينا من واجبنا أن نبقي رسالة الميلاد ترفرف في سماء بيت لحم، لا بل في سماء العالم ، ولنزف للإنسانية بأن البشرى قادمة وبأن "الجاي أجمل " وبأن الفرج قريب قادم لا محال ، وبأن الخير سينتصر، وبأن البشرية ستتعافى من ألآمها ومعاناتها ومن فيروس كورونا كوفيد 19."وقال: "في هذا الموسم الميلادي اختلف الزمن عما عهدناه في الماضي، ففي العام الماضي، احتفلت هذه الساحة بالميلاد، باحتفال مهيب ، وبحضور مميز، وبمشاركة رسمية وشعبية ودولية، واليوم ونحن نحتفل بالميلاد، نسعى إليه بأمل وتفاؤل، أردنا ان يكون هذا الاحتفال تقليدا واقعا لا يُمس ، ولكن بأسلوب جديد لم نعهده في قبل ، فلجأنا للتقنية الحديثة ، والعالم الافتراضي للاحتفال بإنارة شجرة الميلاد لعل وعسى أن يبقى الأمل والتفاؤل يرفرفان في ربوع فلسطين والعالم."وأكد سلمان إن إيماننا باق وثابت راسخ لا يتزعزع، وتقوى الله باقية نصب أعيننا، فعلى الرغم من عظم التحديات، وزيادة المعيقات، كان لابد لإرادة الحياة أن تقوى وأن تقول كلمتها، وبأن المستقبل قادم بجميله لا محال.وأضاف: "إننا أبناء فلسطين، أبناء الأرض المقدسة، مثَلُنا في ذلك مثل باقي شعوب الأرض، نمارس إيماننا بتقوى وخشوع ، نتضرع للمولى عز وجل، ونرجو رحمته، نعاني، لكننا ثابتين على العهد، متمسكين بهويتنا الوطنية العربية الفلسطينية بعزة وكرامة، مصرين على الصمود والتحدي ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ساعين لحقوقنا الوطنية بإصرار، مؤكدين على حقنا في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية."وقال: "نعلن للعالم ومن هذه الساحة التاريخية المقدسة لنعبر عن إدانتنا واستنكارنا الشديدين على قيام متطرف صهيوني إرهابي بالاعتداء على كنيسة الجثمانية/ كنيسة كل الأمم في القدس وإحراقها وذلك يوم أمس الجمعة الموافق 4/12/2020 ، كما ونؤكد أيضا للعالم تمسكنا بمبادئ حرية العقيدة والضمير والرأي للجميع ، وبأننا نرفض رفضا قاطعا التعرض أو التطاول أو الاعتداء على الديانات السماوية ورمزوها السمحاء."وأشار إلى إن رسالتنا للعالم في هذه الأمسية الميلادية السعيدة ان نعود لإنسانيتنا ، ان نعيش الميلاد بفرح وأمل، ان نحيا على هذه الأرض كأبناء الله الصالحين ، وأن نتصالح مع أنفسنا ، وان نقبل بعضنا،"نحن أبناء الله ، نحن أبناء الحياة" علينا أن نحيا كأسرة متكاملة متجانسة نعبد الله ونسبحه ونسجد له الان وكل آوان والى دهر الداهرين، أمين.وقال :"لا بد لنا أيضا أن نبرق في هذه المناسبة رسالة عز وفخر وتقدير لفخامة الرئيس محمد عباس رئيس دولة فلسطين ونعبر له عن شكرنا وامتناننا ، له بفخره وعطاؤه واهتمامه الدائم ودعمه المتسمر ومساندته لبيت لحم، فله منا كل المحبة والاحترام والتقدير ، كما نسأل المولى عز وجل أن يغدق عليه بنعمه السماوية ويمتعه بموفور الصحة والعافية."وتقدم سلمان بالشكر لدولة د.محمد اشتية رئيس الوزراء مشاركته لنا بهذا الاحتفال وإنارة شجرة الميلاد إيذانا بانطلاق الاحتفالات الميلادية في فلسطين، ولا أنسى أن اعبر عن شكري وتقديري لشركة جوال على عطائها ، وشركة كهرباء محافظة القدس والشركات الشريكة الأخرى كل باسمها والأخوة المانحين الذين تكرموا بتمويل احتفالات بيت لحم بالأعياد الميلادية للموسم 2020/2021.واختتم بالقول:"إنني باسم بيت لحم، ومعانيها الإنسانية ورسالتها السماوية، أتضرع الى الله العلي القدير بان يغدق على العالم بموفور الصحة والعافية، وأن يشفي كل عليل أو مريض أو جريح، وأن يحرر الأسرى، ويعيد المبعدين، ويشفي الإنسانية جمعاء من الجائحة، لنبقى نحتفل بالميلاد ونردد انشودة الملائكة "المجد لله في العلى، وعلى الأرض السلام، وفي الناس المسرة". ونقول الميلاد نور الحياة. عيد ميلاد مجيد،وكل عام وانتم بخير.واحتفلت مدينة بيت جالا بإضاءة شجرة الميلاد، بحضور رئيس البلدية نقولا خميس، وأعضاء المجلس البلدي، وممثلي الأجهزة الأمنية، وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة، بسبب انتشار فايروس كورونا. وتم بث كلمة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية بهذه المناسبة بالتزامن مع احتفال إضاءة شجرة الميلاد في بيت لحم.والقى خميس كلمة رحب فيها بالحضور، وقال: "نحتفل اليوم وكما تعودنا في كل عام ، بإنارة شجرة الميلاد إيذاناً بحلولِ عيد الميلاد المجيد، ميلاد الطفل يسوع ، طفل المحبة والسلام ، طفل التواضع والتسامح، وطفل اقتحام المشقات والصعاب التي واجهها في نَشْر رسالتهِ الخالدة الى الأبد، ونحن اليوم رغم كل المشقات والصعابِ التي نعيشها في هذه الأيام، من جائحةِ كورونا التي لم تُبقِ ولم تَذر ، ابتداء بالمرض، ونقص في الأرواح، ونقص في المال والمعاش، يضاف اليها الابتلاء الأكبر،الذي ابتلانا به رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب سيء الصيت والسمعة، ابتلانا باستكباره على شعبنا الفلسطيني وعلى امتنا العربية ، وكان اشد الابتلاء ما خطط له، ونَفّذَ منه ما نَفّذَ من نقل السفارة الأمريكية الى القدس، ومَنْحَ الجولان للمحتل، واتبعها بصفقة القرن اللعينة ونقص في المال، والعمل على سوء الحال في المدن والقرى مما أدّى الى استفحالِ جائحة كورونا فتعطل العمال وتأذّى التجار وحركة السياحة ، وعمت البطالة ... وكلكم على ذلك شهود، ولستم بحاجة الى من يذكركم. "وتابع خميس: "الا إنني سأطرح هذا التساؤل على هذا الرئيس المجرم، ماذا تُريد منّا يا رئيسَ اكبرَ دولة تدعي الديمقراطية، لماذا تظلم شعبنا الفلسطيني، نحن دعاة سلام ونمد أيدينا الى السلام، وأنت تصر على عداوتنا وتسهيل الحال على المحتل في اقتطاع الأرض وبناء المستوطنات وشق الشوارع الاستيطانية .لماذا الكيل بمكيالين؟ ان شعبنا الصامد الجبار لن ينحني امام جبروتكم وستقوم دولتنا الفلسطينية المستقلة شئتم او أبيتم، وان غداً لِناظرِه قريب."وقال:"إنني سأذكركم بموقف رائع للطفل يسوع بعد أن شّبُ وأخَذَ في نَشرِ رسالته السماوية، فقد دخل الهيكل يوماً فوجد اليهود وبالتحديد الصيارفة والمرابين يبيعون ويشترون، فغضب غضباً شديداً وقال: متى صار بيتي مأوى للصوص؟ وقلب الموائد وطردهم خارجاً، فرغم التواضع والتسامح والمحبة والسلام إلّا أنّه ثار في وجهِ مَنْ انتهك بيت الله،والآن ، ومن هذا المنبر، نوجه رسالة إلى السلطة الوطنية و على رأسها فخامة الرئيس محمود عباس، وندعوهم جميعاً لقلب الطاولة في وجه هذا المحتل وطرده خارجاً فهم لصوص كأسلافهم، فأرض فلسطين لها من القداسة النصيب العظيم، الذي تستمده من القيامة، ومغارة الميلاد في كنيسة المهد، والمسجد الأقصى وقية الصخرة، فلنصرخ في وجه المحتل ونجعلها غضبة فلسطينية موحدة والآن، أيها الاخ الرئيس اذا غَضّبت سيكون خلفك ثلاثة عشرمليون فلسطيني في الوطن والمهجر ، يسندونك حين تقلب الطاولة في وجه المحتل، وتقلب كل الطاولات ، وليس طاولة واحدة والحرّ تكفيه الإشارة."وخاطب خميس ابناء مدينة بيت جالا بالقول:"لنكن يداً واحدة ونحافظ على بلدنا وأهلنا ولا ندعُ السوس ينخر سيقانها، وليكن كل منا سندٌ للآخر حتى نجتاز سوياً كل الأزمات المرضية والاقتصادية والاحتلالية والأخلاقية ونضيئ شجرة الميلاد بقلوب مليئة بالأمل والفرح والصمود والنظر إلى المستقبل الذي سنرى فيه بإذن الله، الأسرى وقد تحرروا واللاجئون وقد عادوا والدولة قد قامت وعاصمتها القدس الشريف كاملة ان شاء الله."وقال: "كما ترون في هذا الاحتفال فقد اقتصر على عدد قليل بسبب جائحة كورونا، مع اننا كنا نتأمل أن نحتفل جميعاً: بيت جالا وضيوفها، بفرح وسرور كما كنا نفعل في كل عام، لكن سلامة المواطن اهم بكثير من الاحتفال، مع كل التحية والدعوات لكم بأعياد ميلادية مجيدة، وخلاص الوباء والابتلاء المزدوج (الاحتلال وكورونا)ً."