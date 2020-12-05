بيت لحم: قرارٌ بإغلاق مكتب البريد بسبب فيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظة بيت لحم كامل حميد، مساء اليوم السبت، إغلاق مكتب بريد بيت لحم، بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا).



وأفاد المحافظ حميد في بيان، بأنه تقرر إغلاق مكتب بريد بيت لحم من صباح يوم غد وحتى مساء الاثنين، نظرا لظهور اصابات ومخالطين، لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات للحد من انتشار الفيروس .