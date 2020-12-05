دولي

إيطاليا: تسجيل انخفاض في عدد وفيات فيروس (كورونا)

إيطاليا: تسجيل انخفاض في عدد وفيات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إيطاليا اليوم السبت، انخفاضاً في عدد وفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد،  تسجيل 662 وفاة بالفيروس، نزولا من 814 أمس، ورصد 21052 إصابة جديدة مقابل 24099 في اليوم السابق.

وشهدت إيطاليا، وهي أول بلد أوروبي تفشى فيه الوباء، 59514 وفاة بالفيروس في المجمل منذ فبراير، في ثانية أكبر حصيلة بالقارة بعد بريطانيا كما سجلت 1.71 مليون إصابة حتى الآن.

وأضافت وزارة الصحة أنها أجرت اليوم 194984 فحصا لكورونا، انخفاضا من 212741 في اليوم السابق.

وبلغ عدد مرضى الفيروس في المستشفيات اليوم السبت 30158، كما استقبلت وحدات العناية المركزة 192 مريضا جديدا.

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