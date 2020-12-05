"الداخلية" بغزة: بدأنا تطبيق الإجراءات الوقائية الجديدة لمواجهة (كورونا) ونسعى لتجنب الإغلاق الشامل





وأضاف في تصريحات لقناة (الأقصى): "نحن في إطار عملية تقييم مستمر والالتزام بالإجراءات الوقائية، ووعي المواطن أساس هذه المواجهة".



وشدد البزم على أن هناك تحسناً في التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية، ويعود ذلك لشعورهم بخطورة المرحلة، وكذلك الإجراءات القانونية المتخذة بحق المخالفين.



وبين الناطق باسم وزارة الداخلية، أن تحقق الإجراءات الجديدة، الهدف منها الحد من ارتفاع الإصابات، وألا نضطر إلى اتخاذ إجراءات أخرى.



وأكد البزم، أن خيار الإغلاق الشامل، وسيلة من ضمن الوسائل والخيارات، ونسعى لتجنبه ما استطعنا ذلك، نظراً لآثاره وأضراره، التي تصيب جوانب الحياة.



وقال: نُناشد أبناء شعبنا الالتزام بالإجراءات الوقائية، مما سُيقلل من فرص انتشار الفيروس داخل القطاع.

غزة - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، إياد البزم، اليوم السبت: إن "الداخلية" بدأت اليوم تطبيق الإجراءات الوقائية الجديدة لمواجهة (كورونا)، وسنعمل على زيادة الرقابة وتشديد الإجراءات.