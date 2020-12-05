شؤون فلسطينية

"الداخلية" بغزة: بدأنا تطبيق الإجراءات الوقائية الجديدة لمواجهة (كورونا) ونسعى لتجنب الإغلاق الشامل

"الداخلية" بغزة: بدأنا تطبيق الإجراءات الوقائية الجديدة لمواجهة (كورونا) ونسعى لتجنب الإغلاق الشامل
توضيحية
غزة - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، إياد البزم، اليوم السبت: إن "الداخلية" بدأت اليوم تطبيق الإجراءات الوقائية الجديدة لمواجهة (كورونا)، وسنعمل على زيادة الرقابة وتشديد الإجراءات.

وأضاف في تصريحات لقناة (الأقصى): "نحن في إطار عملية تقييم مستمر والالتزام بالإجراءات الوقائية، ووعي المواطن أساس هذه المواجهة".

وشدد البزم على أن هناك تحسناً في التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية، ويعود ذلك لشعورهم بخطورة المرحلة، وكذلك الإجراءات القانونية المتخذة بحق المخالفين.

وبين الناطق باسم وزارة الداخلية، أن تحقق الإجراءات الجديدة، الهدف منها الحد من ارتفاع الإصابات، وألا نضطر إلى اتخاذ إجراءات أخرى.

وأكد البزم، أن خيار الإغلاق الشامل، وسيلة من ضمن الوسائل والخيارات، ونسعى لتجنبه ما استطعنا ذلك، نظراً لآثاره وأضراره، التي تصيب جوانب الحياة.

وقال: نُناشد أبناء شعبنا الالتزام بالإجراءات الوقائية، مما سُيقلل من فرص انتشار الفيروس داخل القطاع.

أخبار ذات صلة

بيت لحم: قرارٌ بإغلاق مكتب البريد بسبب فيروس (كورونا)

بيت لحم: قرارٌ بإغلاق مكتب البريد بسبب فيروس (كورونا)

&#34;الشرطة&#34; بغزة: من يخالف إجراءات حظر التجول الصادرة عن الجهات الحكومية يُعرض نفسه للمساءلة

"الشرطة" بغزة: من يخالف إجراءات حظر التجول الصادرة عن الجهات الحكومية يُعرض نفسه للمساءلة

العاروري يُعزي ذوي الشهيد أبو عليا ويُشيد ببطولته

العاروري يُعزي ذوي الشهيد أبو عليا ويُشيد ببطولته

اشتية: نستقبل عاماً جديداً ننظر له لإنهاء الانقسام

اشتية: نستقبل عاماً جديداً ننظر له لإنهاء الانقسام

&#34;الصحة&#34; بغزة: تسجيل 436 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالدورة الثانية ليوم السبت

"الصحة" بغزة: تسجيل 436 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالدورة الثانية ليوم السبت

&#34;التعليم&#34; بغزة: الاتفاق على توفير خطوط نت مجانية للطلبة والمعلمين للوصول للمواقع التعليمية

"التعليم" بغزة: الاتفاق على توفير خطوط نت مجانية للطلبة والمعلمين للوصول للمواقع التعليمية

اتحاد الآثاريين العرب يستنكر ويدين محاولة إحراق الكنيسة (الجثمانية) وإعدام الطفل أبو عليا

اتحاد الآثاريين العرب يستنكر ويدين محاولة إحراق الكنيسة (الجثمانية) وإعدام الطفل أبو عليا

&#34;الخارجية&#34; تُعلن توفير رحلات جديدة إلى اسطنبول وشيكاغو ونيويورك

"الخارجية" تُعلن توفير رحلات جديدة إلى اسطنبول وشيكاغو ونيويورك

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

بيت لحم: قرارٌ بإغلاق مكتب البريد بسبب فيروس (كورونا)

بيت لحم: قرارٌ بإغلاق مكتب البريد بسبب فيروس (كورونا)

العاروري يُعزي ذوي الشهيد أبو عليا ويُشيد ببطولته

العاروري يُعزي ذوي الشهيد أبو عليا ويُشيد ببطولته

اشتية: نستقبل عاماً جديداً ننظر له لإنهاء الانقسام

اشتية: نستقبل عاماً جديداً ننظر له لإنهاء الانقسام

اتحاد الآثاريين العرب يستنكر ويدين محاولة إحراق الكنيسة (الجثمانية) وإعدام الطفل أبو عليا

اتحاد الآثاريين العرب يستنكر ويدين محاولة إحراق الكنيسة (الجثمانية) وإعدام الطفل أبو عليا

&#34;الخارجية&#34; تُعلن توفير رحلات جديدة إلى اسطنبول وشيكاغو ونيويورك

"الخارجية" تُعلن توفير رحلات جديدة إلى اسطنبول وشيكاغو ونيويورك

&#34;كهرباء غزة&#34;: عودة خط (F7) المغذي لمحافظة الوسطى للعمل مجدداً

"كهرباء غزة": عودة خط (F7) المغذي لمحافظة الوسطى للعمل مجدداً

&#34;الخارجية&#34;: لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية

"الخارجية": لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية

طولكرم: قرارٌ بإغلاق بلدة بلعا لمدة 48 ساعة

طولكرم: قرارٌ بإغلاق بلدة بلعا لمدة 48 ساعة

منوعات

ما سر هدايا ميسي ليارا؟

ما سر هدايا ميسي ليارا؟

دنيا سمير غانم تدعم زوجها بعد إصابته بفيروس (كورونا)

دنيا سمير غانم تدعم زوجها بعد إصابته بفيروس (كورونا)

أغنية أصالة المالح &#34;صدفة نتلاقى&#34; تكتسح 5 مليون مشاهدة

أغنية أصالة المالح "صدفة نتلاقى" تكتسح 5 مليون مشاهدة

شاهد: شوق الهادي تحتفل بعيد ميلادها مع صديقاتها

شاهد: شوق الهادي تحتفل بعيد ميلادها مع صديقاتها

إيمي سمير غانم تغازل يسرا اللوزي

إيمي سمير غانم تغازل يسرا اللوزي

شاهد: عابد فهد وزوجته يحذرون من جنون العودة

شاهد: عابد فهد وزوجته يحذرون من جنون العودة

شاهد: نور هشام سليم يتعرّض للهجوم بسبب أقراطه

شاهد: نور هشام سليم يتعرّض للهجوم بسبب أقراطه

منى السابر توجه رسالة لابنتها حلا بعد رفع الدعوى القضائية

منى السابر توجه رسالة لابنتها حلا بعد رفع الدعوى القضائية

شاهد: منى زكي تكشف عن رأيها بالممثلات

شاهد: منى زكي تكشف عن رأيها بالممثلات

هاني رمزي: تعرضت لإحباطات كثيرة في بداية مشواري الفني وحتى الآن

هاني رمزي: تعرضت لإحباطات كثيرة في بداية مشواري الفني وحتى الآن

عربي

الأردن يسحل انخفاضاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن يسحل انخفاضاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

منذ أوائل أبريل.. السعودية تسجل أدنى حصيلة يومية بإصابات (كورونا)

منذ أوائل أبريل.. السعودية تسجل أدنى حصيلة يومية بإصابات (كورونا)

وزير الخارجية السعودي: تحقيق اختراق بحل الأزمة الخليجية بات وشيكاً

وزير الخارجية السعودي: تحقيق اختراق بحل الأزمة الخليجية بات وشيكاً

أول إجراء من أسرة مبارك بعد قرار إلغاء تجميد أمواله

أول إجراء من أسرة مبارك بعد قرار إلغاء تجميد أمواله