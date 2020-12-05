"الصحة" بغزة: تسجيل 436 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالدورة الثانية ليوم السبت
غزة - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، تسجيل 436 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في الدورة الثانية ليوم السبت بعد فحص 949 عينة.
وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات الكلي لهذا اليوم إلى 726 إصابة، بعد فحص 2000 عينة، بمعدل إصابة 36.3%.
ونشرت "الصحة" بغزة، صباح اليوم، ملخص التقرير اليومي لفيروس (كورونا) بمحافظات القطاع.
وقالت الوزارة: إن "عدد العينات الجديدة، التي جرى فحصها
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، تسجيل 436 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في الدورة الثانية ليوم السبت بعد فحص 949 عينة.
وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات الكلي لهذا اليوم إلى 726 إصابة، بعد فحص 2000 عينة، بمعدل إصابة 36.3%.
ونشرت "الصحة" بغزة، صباح اليوم، ملخص التقرير اليومي لفيروس (كورونا) بمحافظات القطاع.
وقالت الوزارة: إن "عدد العينات الجديدة، التي جرى فحصها
2204 عينة، فيما بلغ عدد الإصابات الجديدة المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية 584، إضافة إلى تسجيل 442 حالة تعافٍ جديدة".
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