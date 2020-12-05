شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة: تسجيل 436 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالدورة الثانية ليوم السبت

"الصحة" بغزة: تسجيل 436 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالدورة الثانية ليوم السبت
توضيحية
غزة - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، تسجيل 436 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في الدورة الثانية ليوم السبت بعد فحص 949 عينة.

وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات الكلي لهذا اليوم إلى 726 إصابة، بعد فحص 2000 عينة، بمعدل إصابة 36.3%.

ونشرت "الصحة" بغزة، صباح اليوم، ملخص التقرير اليومي لفيروس (كورونا) بمحافظات القطاع.

وقالت الوزارة: إن "عدد العينات الجديدة، التي جرى فحصها
 2204 عينة، فيما بلغ عدد الإصابات الجديدة المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية 584، إضافة إلى تسجيل 442 حالة تعافٍ جديدة".

أخبار ذات صلة

العاروري يعزي ذوي الشهيد أبو عليا ويشيد ببطولته

العاروري يعزي ذوي الشهيد أبو عليا ويشيد ببطولته

إشتية: نستقبل عاما جديداً ننظر له لإنهاء الانقسام

إشتية: نستقبل عاما جديداً ننظر له لإنهاء الانقسام

&#34;التعليم&#34; بغزة: الاتفاق على توفير خطوط نت مجانية للطلبة والمعلمين للوصول للمواقع التعليمية

"التعليم" بغزة: الاتفاق على توفير خطوط نت مجانية للطلبة والمعلمين للوصول للمواقع التعليمية

اتحاد الاثاريين العرب يستنكر ويدين محاولة إحراق الكنيسة (الجثمانية) وإعدام الطفل أبو عليا

اتحاد الاثاريين العرب يستنكر ويدين محاولة إحراق الكنيسة (الجثمانية) وإعدام الطفل أبو عليا

&#34;الخارجية&#34; تعلن توفير رحلات جديد إلى اسطنبول وشيكاغو ونيويورك

"الخارجية" تعلن توفير رحلات جديد إلى اسطنبول وشيكاغو ونيويورك

&#34;كهرباء غزة&#34;: عودة خط F7 المغذي لمحافظة الوسطى للعمل مجدداً

"كهرباء غزة": عودة خط F7 المغذي لمحافظة الوسطى للعمل مجدداً

اشتية: سندرس اتخاذ القرار المناسب بشأن إجراءات مواجهة (كورونا) يوم الاثنين

اشتية: سندرس اتخاذ القرار المناسب بشأن إجراءات مواجهة (كورونا) يوم الاثنين

&#34;الخارجية&#34;: لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية

"الخارجية": لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

العاروري يعزي ذوي الشهيد أبو عليا ويشيد ببطولته

العاروري يعزي ذوي الشهيد أبو عليا ويشيد ببطولته

إشتية: نستقبل عاما جديداً ننظر له لإنهاء الانقسام

إشتية: نستقبل عاما جديداً ننظر له لإنهاء الانقسام

اتحاد الاثاريين العرب يستنكر ويدين محاولة إحراق الكنيسة (الجثمانية) وإعدام الطفل أبو عليا

اتحاد الاثاريين العرب يستنكر ويدين محاولة إحراق الكنيسة (الجثمانية) وإعدام الطفل أبو عليا

&#34;الخارجية&#34; تعلن توفير رحلات جديد إلى اسطنبول وشيكاغو ونيويورك

"الخارجية" تعلن توفير رحلات جديد إلى اسطنبول وشيكاغو ونيويورك

&#34;كهرباء غزة&#34;: عودة خط F7 المغذي لمحافظة الوسطى للعمل مجدداً

"كهرباء غزة": عودة خط F7 المغذي لمحافظة الوسطى للعمل مجدداً

طولكرم: قرارٌ بإغلاق بلدة بلعا لمدة 48 ساعة

طولكرم: قرارٌ بإغلاق بلدة بلعا لمدة 48 ساعة

طولكرم: إيقاف مغنٍ لعدم الالتزام بقرارات الحكومة وحالة الطوارئ

طولكرم: إيقاف مغنٍ لعدم الالتزام بقرارات الحكومة وحالة الطوارئ

عودة العمل للمحكمة العليا ومحكمتي الاستئناف وإدارات مجلس القضاء الأعلى

عودة العمل للمحكمة العليا ومحكمتي الاستئناف وإدارات مجلس القضاء الأعلى

منوعات

ما سر هدايا ميسي ليارا؟

ما سر هدايا ميسي ليارا؟

دنيا سمير غانم تدعم زوجها بعد إصابته بفيروس (كورونا)

دنيا سمير غانم تدعم زوجها بعد إصابته بفيروس (كورونا)

أغنية أصالة المالح &#34;صدفة نتلاقى&#34; تكتسح 5 مليون مشاهدة

أغنية أصالة المالح "صدفة نتلاقى" تكتسح 5 مليون مشاهدة

شاهد: شوق الهادي تحتفل بعيد ميلادها مع صديقاتها

شاهد: شوق الهادي تحتفل بعيد ميلادها مع صديقاتها

إيمي سمير غانم تغازل يسرا اللوزي

إيمي سمير غانم تغازل يسرا اللوزي

شاهد: عابد فهد وزوجته يحذرون من جنون العودة

شاهد: عابد فهد وزوجته يحذرون من جنون العودة

شاهد: نور هشام سليم يتعرّض للهجوم بسبب أقراطه

شاهد: نور هشام سليم يتعرّض للهجوم بسبب أقراطه

منى السابر توجه رسالة لابنتها حلا بعد رفع الدعوى القضائية

منى السابر توجه رسالة لابنتها حلا بعد رفع الدعوى القضائية

شاهد: منى زكي تكشف عن رأيها بالممثلات

شاهد: منى زكي تكشف عن رأيها بالممثلات

هاني رمزي: تعرضت لإحباطات كثيرة في بداية مشواري الفني وحتى الآن

هاني رمزي: تعرضت لإحباطات كثيرة في بداية مشواري الفني وحتى الآن

عربي

الأردن يسحل انخفاضاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن يسحل انخفاضاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

منذ أوائل أبريل.. السعودية تسجل أدنى حصيلة يومية بإصابات (كورونا)

منذ أوائل أبريل.. السعودية تسجل أدنى حصيلة يومية بإصابات (كورونا)

وزير الخارجية السعودي: تحقيق اختراق بحل الأزمة الخليجية بات وشيكاً

وزير الخارجية السعودي: تحقيق اختراق بحل الأزمة الخليجية بات وشيكاً

أول إجراء من أسرة مبارك بعد قرار إلغاء تجميد أمواله

أول إجراء من أسرة مبارك بعد قرار إلغاء تجميد أمواله