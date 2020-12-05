"التعليم" بغزة: الاتفاق على توفير خطوط نت مجانية للطلبة والمعلمين للوصول للمواقع التعليمية





وأضاف في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا يستلزم من الطلبة وأولياء أمورهم، توفير اللوجستيات اللازمة للتواصل مثل: الرواتر والأسلاك وغيرها.





وأكد ثابت، أنه تم التوصل لاتفاق لتزويد الطلبة المحتاجين لعدد من أجهزة "تابلت"، وستصل، ويتم توزيعها على الطلبة، وستوزع بشكل خاص وفق معايير محددة، خاصة للعائلات التي لديها عدد كبير من الطلبة بالمدارس.

رام الله - دنيا الوطنأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، بغزة، زياد ثابت، بأنه تم التواصل مع وزارة الاتصالات، لتوفير خطوط (نت) مجانية للطلبة والمعلمين؛ للوصول للمواقع التعليمية الخاصة بالوزارة، فقط مجاناً دون دفع رسوم اشتراك.