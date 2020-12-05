"الخارجية" تعلن توفير رحلات جديد إلى اسطنبول وشيكاغو ونيويورك

الرحلة الى تاريخ الرحلة اليوم رقم الرحلة وقت الاقلاع وقت المعابر مبيت وقت اخذ عينة فحص الكورونا شيكاغو* 15/12/2020 الثلاثاء 263 14:40 07:00 صباحا لا 13/12/2020 اسطنبول* 13/12/2020 الاحد 167 15:15 08:00 صباحا لا 10/12/2020 نيويورك* 17/12/2020 الخميس 267 14:25 07:00 صباحا لا 15/12/2020

رام الله - دنيا الوطنأعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين، أنه بامكان جميع الذين سجلوا لدينا وتم ابلاغهم بالموافقات اللازمة للسفر الى اسطنبول، وشيكاغو ونيويورك ولم يتمكنوا من السفر على الرحلات السابقة المعلن عنه، شراء التذاكر والحجز على رحلات الملكية الى اسطنبول وشيكاغو ونيويورك من خلال نظام الحجز الالكتروني عبر الرابط التالي https://repat.rj.com/ او عبر وكيل سفرهم المحلي، كما هو موضح في الجدول التالي:ونوه الفريق إلى ضرورة الاستعلام عن التسجيل عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية وضرورة تأكيد اجراء الحجز وفحص الكورونا من خلال الرابط التالي: www.mofa.pna.ps/reservation