"الخارجية" تعلن توفير رحلات جديد إلى اسطنبول وشيكاغو ونيويورك
رام الله - دنيا الوطن
أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين، أنه بامكان جميع الذين سجلوا لدينا وتم ابلاغهم بالموافقات اللازمة للسفر الى اسطنبول، وشيكاغو ونيويورك ولم يتمكنوا من السفر على الرحلات السابقة المعلن عنه، شراء التذاكر والحجز على رحلات الملكية الى اسطنبول وشيكاغو ونيويورك من خلال نظام الحجز الالكتروني عبر الرابط التالي https://repat.rj.com/ او عبر وكيل سفرهم المحلي، كما هو موضح في الجدول التالي:
ونوه الفريق إلى ضرورة الاستعلام عن التسجيل عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية وضرورة تأكيد اجراء الحجز وفحص الكورونا من خلال الرابط التالي: www.mofa.pna.ps/reservation
أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين، أنه بامكان جميع الذين سجلوا لدينا وتم ابلاغهم بالموافقات اللازمة للسفر الى اسطنبول، وشيكاغو ونيويورك ولم يتمكنوا من السفر على الرحلات السابقة المعلن عنه، شراء التذاكر والحجز على رحلات الملكية الى اسطنبول وشيكاغو ونيويورك من خلال نظام الحجز الالكتروني عبر الرابط التالي https://repat.rj.com/ او عبر وكيل سفرهم المحلي، كما هو موضح في الجدول التالي:
|الرحلة الى
|تاريخ الرحلة
|اليوم
|رقم الرحلة
|وقت الاقلاع
|وقت المعابر
|مبيت
|وقت اخذ عينة فحص الكورونا
|شيكاغو*
|15/12/2020
|الثلاثاء
|263
|14:40
|07:00 صباحا
|لا
|13/12/2020
|اسطنبول*
|13/12/2020
|الاحد
|167
|15:15
|08:00 صباحا
|لا
|10/12/2020
|نيويورك*
|17/12/2020
|الخميس
|267
|14:25
|07:00 صباحا
|لا
|15/12/2020
ونوه الفريق إلى ضرورة الاستعلام عن التسجيل عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية وضرورة تأكيد اجراء الحجز وفحص الكورونا من خلال الرابط التالي: www.mofa.pna.ps/reservation
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