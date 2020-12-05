الأردن يسحل انخفاضاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجل الأردن اليوم السبت، انخفاضاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد.



يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل و3160 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.



كما تم رصد 50 وفاة، بالفيروس خلال نفس الفترة الزمنية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 237,513 حالة، وإجمالي الوفيات 3010.



وأوضحت الصحة الأردنية أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات 1,682 حالة، منها 406 حالات على أسرّة العناية الحثيثة.