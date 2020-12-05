دولي

إسرائيل: استمرار الاحتجاجات ضد نتنياهو للأسبوع الـ 24 على التوالي

إسرائيل: استمرار الاحتجاجات ضد نتنياهو للأسبوع الـ 24 على التوالي
رام الله - دنيا الوطن
استمرت في مناطق متفرقة من إسرائيل، مساء اليوم، الاحتجاجات والتظاهرات ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وذلك للأسبوع الـ 24 على التوالي. 

ونظمت التظاهرة الرئيسية قبالة بيت نتنياهو في شارع بلفور بالقدس المحتلة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وتظاهر الآلاف اليوم على الجسور والمفترقات في أنحاء مختلفة من إسرائيل، احتجاجاً على عدم استقالة نتنياهو وعلى الفساد السلطوي.

وأغلقت الشرطة الشوارع المحيطة بمكان التظاهرة، علماً بأن المتظاهرين يخططون للقيام بعدة مسيرات في شوارع العاصمة تسير باتجاه المسكن الرسمي لرئيس الوزراء.

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