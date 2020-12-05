تركيا: تسجيل حصيلة يومية قياسية بعدد وفيات فيروس (كورونا)

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 196 وفاة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء الجائحة في البلاد.



ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات في عموم البلاد إلى 14705.



كما رصدت السلطات الصحية 31896 إصابة جديد بالفيروس، نزولا من 32736 إصابة تم رصدها أمس الجمعة، وكانت أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء الجائحة.









رام الله - دنيا الوطنسجلت تركيا اليوم السبت، حصيلة يومية قياسية بعدد وفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).