"الخارجية": لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، بعدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا الفلسطينية حول العالم.



ووصل عدد المصابين بالفيروس 321 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المصابين، 7965 إصابة، بعد تسجيل 10 إصابات جديدة في باكستان.



وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى باكستان، بتسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس في صفوف الجالية والطلبة، ليرتفع عدد الاصابات الى 13.



وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية، بعدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم الثالث على التوالي ليبقى عدد حالات الوفاة 94 حالة، فيما لم تسجل اية إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية لهذا اليوم ليبقى عدد الاصابات 5042 إصابة.