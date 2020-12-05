الرئيس عباس يدين جريمة استشهاد الطفل أبو عليا برصاص الاحتلال برام الله

الطفل الشهيد أبو عليا

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رام الله - دنيا الوطن

عزى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والد الشهيد الطفل علي أيمن أبو عليا (13 عاما) من قرية المغير شرق رام الله، الذي استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة.



وقال خلال الاتصال الهاتفي مع والد الشهيد أبو عليا، "إننا ندين هذه الجريمة الشنعاء التي تأتي في إطار الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الأعزل بهدف إرهابه"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وعبر الرئيس عن صادق تعازيه ومواساته القلبية باستشهاد الطفل علي أبو عليا، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.