طولكرم: قرارٌ بإغلاق بلدة بلعا لمدة 48 ساعة





وسيكون الإغلاق ابتداءً من صباح يوم غد الأحد، باستثناء المخابز والصيدليات وأماكن شحن الكهرباء في البلدة.



وقال في تصريح صحفي، إن هذا الإغلاق جاء في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) على مستوى البلدة، وفي إطار الجهود المبذولة للحد من تفشي الفيروس، وحفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.



وشدد أبو بكر على أهمية الإجراءات الوقائية واتخاذ سبل السلامة العامة للحفاظ على صحة المواطنين والحد من تفشي فيروس (كورونا)، متمنيا السلامة للجميع.





رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ طولكرم عصام أبو بكر، اليوم السبت، إغلاق بلدة بلعا لمدة 48 ساعة، بعد التشاور مع الجهات المختصة، ولجنة الطوارئ في البلدة.