"الداخلية" بغزة: وقف ستة مصابين بفيروس (كورونا) ومخالطين خرقوا إجراءات الحجر المنزلي





وأضافت اللجنة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنها وأحالت المخالفين إلى مركز حجر "أصداء" بخانيونس، متخذة الإجراءات القانونية بحقهم.











رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة متابعة وتأمين البيوت الخاضعة للحجر المنزلي بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، وقف ستة مُخالفين من المصابين بفيروس (كورونا) والمخالطين، خرقوا إجراءات الحجر المنزلي خلال 24 ساعة الماضية.