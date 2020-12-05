إسرائيل: دعوات لتلقي التطعيم ضد (كورونا) بعد وصول جرعات اللقاح

وأشار إلى أنه ستتم دراسة فرض قيود أخرى على الجمهور للحؤول دون انهيار الأوضاع الصحية.



ووقعت وزارة الصحة في إسرائيل، اتفاقاً مع شركة "موديرنا" الامريكية لمضاعفة كمية اللقاحات التي ستقدمها الشركة لإسرائيل في عام 2021، من كمية مليوني لقاح إلى كمية ستة ملايين لقاح تكفي لثلاثة ملايين شخص.





وفي بيان مشترك لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الصحة يولي ادلشتاين، قال الأخير: "لن يكون هناك مواطن يريد التطعيم ولن نتمكن من إعطائه اللقاح".



وأضاف أن "الفرق المهنية بدأت العمل الجاد حول كيفية توزيع اللقاحات، مشيرًا إلى أن تطعيم جميع المواطنين سيستغرق عدة أشهر وشدد على ضرورة التزام الجميع بالإرشادات وعدم الاستخفاف.



رام الله - دنيا الوطندعا مدير عام وزارة الصحة في إسرائيل، حيزي ليفي، الجمهور الإسرائيلي، إلى تلقي التطعيم ضد (كورونا) لدى وصول جرعات اللقاح.وتوقع ليفي في تصريح نقلتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أن تصل الدفعة الأولى من هذه الجرعات حتى نهاية الشهر الحالي والباقي في الربع الأول من العام المقبل.وحذر مدير عام وزارة الصحة، من أن المنحنى الوبائي ليس بالجيد، وأن معدل انتقال العدوى مرتفع، إذ يصل إلى 1.2%.