منذ أوائل أبريل.. السعودية تسجل أدنى حصيلة يومية بإصابات (كورونا)

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

واصلت السعودية اليوم السبت، تسجيل أرقام منخفضة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



يأتي ذلك بعدما سجلت وزارة الصحة في البلاد، أقل من 200 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية، ما يمثل أدنى حصيلة يومية منذ أوائل أبريل.



وأعلنت الوزارة تسجيل 190 إصابة بالفيروس التاجي خلال اليوم الأخير، مقابل 234 إصابة في اليوم السابق، ما يمثل أدنى حصيلة منذ الخامس من أبريل عندما تم رصد 181 إصابة.



وارتفعت حصيلة ضحايا مرض (كوفيد-19) الذي يسببه (كورونا) في المملكة خلال اليوم الأخير بواقع 14 حالة وفاة مقابل 10 وفيات في اليوم السابق، فيما تماثل 324 مريضا للشفاء.



وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 358526 إصابة مؤكدة منها 5954 حالة وفاة و348562 حالة شفاء و4010 حالات نشطة منها 603 مرضى في حالة حرجة.