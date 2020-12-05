طولكرم: إيقاف مغنٍ لعدم الالتزام بقرارات الحكومة وحالة الطوارئ

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أوقفت الشرطة اليوم مغنٍ بعد أن أحيا حفل زفاف، ولعدم التزامه بتعليمات الحكومة بإيقاف جميع حفلات الزفاف، بهدف الحد من تفشي فيروس (كورونا) في طولكرم .



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وتنفيذا لتعليمات الحكومة الخاصة بمنع الاحتفالات وبمتابعة من عمليات شرطة المحافظة، أوقفت الشرطة مغنٍ كان قد أحيا حفلة تم فضها بالأمس من قبل القوة المشتركة من الأجهزة الأمنية في مخيم طولكرم.



وأكدت أنه تم التحفظ على المغني تمهيدا إحالته إلى للنيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني بحقه حسب الأصول.



هذا وتهيب الشرطة بالمواطنين ضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكول الصحي ومبادئ التباعد الاجتماعي من تجمعات وحفلات حرصا على سلامة أبناء المجتمع وتحقيق السلامة العامة.