قلقيلية: 30 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين
رام الله - دنيا الوطن
قالت محافظة قلقيلية، اليوم السبت، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بلغ لهذا اليوم في المحافظة، 30 إصابة من المخالطين.
وأصبح مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم، 664 إصابة نشطة.
قالت محافظة قلقيلية، اليوم السبت، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بلغ لهذا اليوم في المحافظة، 30 إصابة من المخالطين.
كما أعلنت المحافظة في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، تعافي 55 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا).
وأصبح مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم، 664 إصابة نشطة.
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