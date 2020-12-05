اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في كفر قدوم

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مساء اليوم السبت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والعشرات من الشبان في بلدة كفر قدوم إلى الشرق من مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.



وأفاد شهود عيان، بأن المواجهات اندلعت إثر اعتداء الاحتلال على مسيرة رافضة للاستيطان انطلقت بمشاركة واسعة من أهالي القرية، رددوا خلالها الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية.



وأطلق جنود الاحتلال وابلاً من القنابل الصوتية والغازية الأمر الذي أدى إلى وقع عدة إصابات بالاختناق عولجت ميدانيا.