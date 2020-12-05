قوات الاحتلال تسلم مواطناً من العيسوية بلاغاً لمراجعة مخابراته

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رام الله - دنيا الوطن

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مواطناً من العيسوية بلاغا لمراجعة مخابراتها.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال سلمت المواطن خلدون داري بلاغا للتحقيق معه، غدا صباحا، في مركز شرطة "البريد" بشارع صلاح الدين في القدس المحتلة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).