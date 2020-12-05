سلفيت: قرارٌ بشأن عدة مدارس وشعب صفية في المحافظة



وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه "بعد التشاور مع مدير عام مديرية التربية والتعليم ومدير الصحة بالمحافظة قررنا ما يلي":



- تعليق دوام مدرسة بنات دير استيا الاساسية 14 يوما.



- تعليق دوام 3 شعب مصابة في مدرسة بنات دير استيا الثانوية 14 يوما.



- تعليق دوام 3 شعب مصابة في مدرسة بنات سلفيت الاساسية العليا 14 يوما.



- تعليق دوام الصف 9 الاساسي في مدرسة بنات كفل حارس الثانوية 14 يوما.



- تعليق دوام الصف الثامن الاساسي في مدرسة بنات مسحة الثانوية 14 يوما.

