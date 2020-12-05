سلفيت: قرارٌ بشأن عدة مدارس وشعب صفية في المحافظة
رام الله - دنيا الوطن
أصدر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، قراراً بشأن عدة مدارس وشعب صفية في المحافظة.
وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه "بعد التشاور مع مدير عام مديرية التربية والتعليم ومدير الصحة بالمحافظة قررنا ما يلي":
- تعليق دوام مدرسة بنات دير استيا الاساسية 14 يوما.
- تعليق دوام 3 شعب مصابة في مدرسة بنات دير استيا الثانوية 14 يوما.
- تعليق دوام 3 شعب مصابة في مدرسة بنات سلفيت الاساسية العليا 14 يوما.
- تعليق دوام الصف 9 الاساسي في مدرسة بنات كفل حارس الثانوية 14 يوما.
- تعليق دوام الصف الثامن الاساسي في مدرسة بنات مسحة الثانوية 14 يوما.
أصدر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، قراراً بشأن عدة مدارس وشعب صفية في المحافظة.
وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه "بعد التشاور مع مدير عام مديرية التربية والتعليم ومدير الصحة بالمحافظة قررنا ما يلي":
- تعليق دوام مدرسة بنات دير استيا الاساسية 14 يوما.
- تعليق دوام 3 شعب مصابة في مدرسة بنات دير استيا الثانوية 14 يوما.
- تعليق دوام 3 شعب مصابة في مدرسة بنات سلفيت الاساسية العليا 14 يوما.
- تعليق دوام الصف 9 الاساسي في مدرسة بنات كفل حارس الثانوية 14 يوما.
- تعليق دوام الصف الثامن الاساسي في مدرسة بنات مسحة الثانوية 14 يوما.
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