قلقيلية: الشرطة تغلق محلات تجارية وتحرر مخالفات وتحجز مركبات لغير الملتزمين



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة والأجهزة الأمنية في قلقيلية وأثناء قيامها بعمل جولات في منطقة الاختصاص لمنع حركة وتنقل المواطنين تنفيذاً لتعليمات الحكومة بحالة الإغلاق المعلنة والقاضية بمنع الحركة والتنقل وعدم خروج المواطنين تخلل ذلك إغلاق 20 محلاً تجاريا في مدينة قلقيلية.



كما وقامت الشرطة بتحرير 66 مخالفة وضبت 10 مركبات لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية في مدينة ومحافظة قلقيلية.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة محلات تجارية، وحررت مخالفات وضبطت مركبات لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية وقرار الإغلاق في قلقيلية.