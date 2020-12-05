جنين: تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية





وبذلك يرتفع إلى 59 إجمالي عدد الوفيات في المحافظة منذ بدء الجائحة، وفق بيان للمحافظة نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك).



وفي التحديث اليومي للإصابات فقد سجلت 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية مقابل 125 حالة شفاء، وقد توزعت الإصابات الجديدة على النحو الآتي:



جنين 25، اليامون 14، ميثلون 9، جبع 5، دير غزالة 4، قباطية 3، مخيم جنين 3، برقين 3، رمانة 2، سيلة الحارثية 2، وإصابة واحدة في كل من: مسلية وجلبون وعطارة وكفيرت وكفرقود وكفراعي وفقوعة وسيريس وعجة ودير أبو ضعيف والطيبة.



وبذلك يصبح عدد الحالات النشطة في المحافظة 1414 حالة موزعة على النحو الآتي:



- عزل منزلي : 1390 حالة.



- مستشفى جنين الحكومي: 24 حالة من بينها 3 حالات بالعناية المكثفة. وقد ارتفعت نسبة الشفاء إلى 70%.





رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة جديدة متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا).