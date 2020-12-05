الخارجية الفلسطينية تشيد بالجهود الكويتية لرأب الصدع بين الأشقاء العرب في الخليج

أمير قطر والملك سلمان عبد العزيز

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رام الله - دنيا الوطن

أشادت وزارة الخارجية والمغتربين، بالجهود المستمرة والاصرار الكبير لدولة الكويت في سعيها لانهاء الازمة الخليجية.



ورحبت الخارجية في بيان صحفي اليوم السبت، بالاختراقة التي تحققت نتيجة هذه الجهود لتقريب وجهات النظر بين الاشقاء في الخليج العربي، تلك الجهود التي اسس لها الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد، وسار على دربه الامير الشيخ نواف الاحمد الصباح.



كما حيت الاستجابة الحريصة والتجاوب، الذي عبر عنه وزيرا خارجية المملكة العربية السعودية، ودولة قطر الشقيقتين.



وتمنت الخارجية النجاح الكامل لجهود دولة الكويت برأب الصدع بين الاشقاء في دول الخليج العربي، وأكدت أن نجاح هذه الجهود يصب في مصلحة الدول العربية والاسلامية كافة، وفي مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه