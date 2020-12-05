اتحاد المعلمين يعلن تعليق الإضراب وانتظام الدوام بدءاً من يوم الأحد
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الاتحاد العام للمعلمين المعلمين الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، تعليق إضرابه، مشيراً إلى أن داوم المعلمين في المدارس سيكون يوم غدٍ الاحد، كالمعتاد، حسب خطة وزارة التربية والتعليم.
أعلن الاتحاد العام للمعلمين المعلمين الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، تعليق إضرابه، مشيراً إلى أن داوم المعلمين في المدارس سيكون يوم غدٍ الاحد، كالمعتاد، حسب خطة وزارة التربية والتعليم.
جاء ذلك في بيان نشره الاتحاد عبر حسابه على (فيسبوك):
يأتي ذلك بعدما أعلن الاتحاد الإضراب يوم الخميس الماضي، احتجاجاً على آلية صرف مستحقات الموظفين من قبل البنوك.
وفيما يلي نص البيان:
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