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وزير الخارجية السعودي: تحقيق اختراق بحل الأزمة الخليجية بات وشيكاً

وزير الخارجية السعودي: تحقيق اختراق بحل الأزمة الخليجية بات وشيكاً
أمير قطر والملك سلمان عبد العزيز
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن تحقيق اختراق في حل الأزمة الخليجية المستمرة منذ عام 2017 بين قطر وجيرانها بات وشيكاً.

وأكد في تصريحات لوكالة (فرانس برس)، أن حلفاء الرياض "على الخط نفسه" بشأن تسوية الخلاف، ومن المتوقع قريباً التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأشار بن فرحان، إلى أن جميع الأطراف المعنية ستشارك في الحل النهائي، قائلا: إن الرياض تتعاون بشكل كامل في ما يتعلق بهذه العملية وترى "احتمالات إيجابية للغاية باتجاه التوصل إلى اتفاق نهائي".

وتابع: "نتصور حلا يغطي جميع الجوانب ويرضي كافة الأطراف المعنية"، مشيرا إلى أن ذلك سيحدث "قريبا"، وفق ما نقل موقع(روسيا اليوم)

وفيما يرجح بعض المحللين أن يقتصر أي اختراق في المسألة على العلاقات بين السعودية وقطر مع استثناء الإمارات، لفت الأمير فيصل إلى أن المفاوضات جارية بشأن مصالحة أوسع على الرغم من أنه لا يزال من المنتظر أن تشارك أبو ظبي والمنامة في جهود حل الأزمة.

وأكد وزير الخارجية السعودي، على ضرورة التشاور مع دول الخليج بشأن أي اتفاق نووي جديد بين إيران والولايات المتحدة.

وأعرب عن ثقته بأن التشاور بصورة كاملة مع دول الخليج يمثل الطريق الوحيد لإبرام اتفاق مستدام بشأن برنامج إيران النووي.

وقال: "بشكل أساسي، ما نتوقعه هو أن يتم التشاور معنا بشكل كامل وأن يتم التشاور بشكل كامل مع أصدقائنا الإقليميين بشأن ما يحدث، في ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران".

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