الجهاد الإسلامي تنعى ابنة أحد أعضاء مكتبها السياسي في قطاع غزة





بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الأخت / "أم أحمد" ليلى وليد أبو حميد (القططي) كريمة الأخ المجاهد د. وليد القططي عضو المكتب السياسي للحركة وزوجة الأخ المجاهد أ. صلاح أبو حميد، التي توفيت عصر اليوم السبت عن عمر ناهز الـ (32 عاماً)، بعد معاناة طويلة مع المرض.



وتتقدم الحركة بأصدق مشاعر العزاء والمواساة من والدها وزوجها الصابرَين ومن عموم آل القططي وآل أبو حميد الكرام ، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفاة بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنها الفردوس الأعلى وأن يلهم أهلها الصبر وحسن العزاء.



وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: