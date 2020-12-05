وزير من (ليكود): لسنا معنيين بتأجيل إقرار الميزانية العامة





واعتبر هانغبي في حديث إذاعي صباح اليوم، أن قرار (أزرق أبيض)، دعم مشروع القانون لحل (كنيست) بالقراءة التمهيدية ينجم عن حالة من اليأس.



وقال: إنه يتكئ على غانتس "كوزير دفاع"، داعيًا إياه إلى الانشغال في منصبه هذا إزاء التحديات من جهة إيران.





وأعرب هانغبي عن اعتقاده، بأن غانتس سيتولى رئاسة الوزراء بالتناوب في حال تصرف كما يرام.



وفي مسعى لنزع فتيل الأزمة السياسية المتصاعدة، قال وزير المالية: يسرائيل كاتس: إنه سيعرض على رئيس (أزرق أبيض)، بيني غانتس خلال اجتماعهما غداً الأحد مضمون "الموازنة العامة" للسنة المقبلة وقانون التسويات الذي يشمل إصلاحات.

وأعرب كاتس على موقع (فيسبوك) عن أمله في أن يتم قريبًا الانتهاء من إجراءات تمرير الميزانية في هذه المرحلة المليئة بالتحديات.



رام الله - دنيا الوطنأعرب الوزير من حزب (ليكود) في إسرائيل، تساحي هانغبي، عن أمله في أن يقتنع حزب (أزرق أبيض)، خلال الاجتماع المتوقع غداً الأحد بين رئيس هذا الحزب بيني غانتس، ووزير المالية، إسرائيل كاتس بأن (ليكود) ليس معنياً بتأجيل إقرار "الموازنة العامة".