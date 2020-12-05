دير الروم الملكيين الكاثوليك: محاولة احراق كنيسة الجثمانية بالقدس استهداف ممنهج لإنهاء الوجود العربي

وقال في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم السبت، إن الاعتداء على الكنيسة الجثمانية سبقه اعتداءً على دور العبادة والمقدسات الإسلامية والمسيحية واصفا ممارسات الاحتلال ومستوطنيه بالوحشية.



وطالب يوليو بحماية دولية للمقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأفعال.





رام الله - دنيا الوطناعتبر رئيس دير الروم الملكيين الكاثوليك، عبد الله يوليو، محاولة مستوطن احراق كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة بأنه استهدافممنهج لانهاء الوجود العربي في القدس المحتلة.