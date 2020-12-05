محافظ جنين: زيادة عناصر الأمن بالمستشفى الحكومي لمنع الزيارات والاختلاط



وأشار في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم السبت، إلى زيادة عناصر الأمن في المستشفى، لمنع الزيارات والاختلاط وخاصة في قسم علاج مرضى (كورونا) للحفاظ على الطواقم الطبية والمرضى.



وأضاف الرجوب أن نسبة التزام المواطنين بالإغلاق مرتفعة وتتجاوز نسبة الإغلاقات السابقة.





رام الله - دنيا الوطنقال محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، اليوم السبت، إن أعداد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) تتزايد في المحافظة، وإنه تم نقل بعض المصابين من المستشفى الحكومي إلى مستشفيات أخرى نظراً لارتفاع أعداد المرضى.