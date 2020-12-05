شؤون فلسطينية

مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال يزيد من خطواته العدوانية ضمن خطة لإنشاء بؤر رعوية للمستوطنين

رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف: إن الفعاليات اليومية مستمرة ضد محاولة الاحتلال فرض وقائع على الأرض لضم الأراضي وإنشاء بؤر استيطانية جديدة تقسم الضفة الغربية إلى كنتونات ومعابر وتصعيد هدم المنازل والاغلاقات.

وأشار عساف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم السبت، إلى أن قوات الاحتلال تزيد من خطواتها العدوانية ضمن خطة جديدة لانشاء بؤر رعوية للمستوطنين في رؤوس الجبال لتطويق المدن وعزلها والسيطرة على المزيد من الأراضي.

أخبار ذات صلة

روحي فتوح يطلع سفير نيكاراغوا على آخر التطورات بالساحة الفلسطينية

روحي فتوح يطلع سفير نيكاراغوا على آخر التطورات بالساحة الفلسطينية

قوات الاحتلال تسلم مواطناً من العيسوية بلاغاً لمراجعة مخابراته

قوات الاحتلال تسلم مواطناً من العيسوية بلاغاً لمراجعة مخابراته

سلفيت: قرارٌ بشأن عدة مدارس وشعب صفية في المحافظة

سلفيت: قرارٌ بشأن عدة مدارس وشعب صفية في المحافظة

&#34;كهرباء غزة&#34;: تعطل مفاجئ لخط &#34;F7&#34; المغذي لمحافظة الوسطى من أراضي عام 48

"كهرباء غزة": تعطل مفاجئ لخط "F7" المغذي لمحافظة الوسطى من أراضي عام 48

قلقيلية: الشرطة تغلق محلات تجارية وتحرر مخالفات وتحجز مركبات لغير الملتزمين

قلقيلية: الشرطة تغلق محلات تجارية وتحرر مخالفات وتحجز مركبات لغير الملتزمين

جنين: تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

جنين: تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

خطيب المسجد الأقصى: الاحتلال يعمل على حصار القدس وتفريغ البلدة القديمة

خطيب المسجد الأقصى: الاحتلال يعمل على حصار القدس وتفريغ البلدة القديمة

الخارجية الفلسطينية تشيد بالجهود الكويتية لرأب الصدع بين الأشقاء العرب في الخليج

الخارجية الفلسطينية تشيد بالجهود الكويتية لرأب الصدع بين الأشقاء العرب في الخليج

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

روحي فتوح يطلع سفير نيكاراغوا على آخر التطورات بالساحة الفلسطينية

روحي فتوح يطلع سفير نيكاراغوا على آخر التطورات بالساحة الفلسطينية

سلفيت: قرارٌ بشأن عدة مدارس وشعب صفية في المحافظة

سلفيت: قرارٌ بشأن عدة مدارس وشعب صفية في المحافظة

&#34;كهرباء غزة&#34;: تعطل مفاجئ لخط &#34;F7&#34; المغذي لمحافظة الوسطى من أراضي عام 48

"كهرباء غزة": تعطل مفاجئ لخط "F7" المغذي لمحافظة الوسطى من أراضي عام 48

قلقيلية: الشرطة تغلق محلات تجارية وتحرر مخالفات وتحجز مركبات لغير الملتزمين

قلقيلية: الشرطة تغلق محلات تجارية وتحرر مخالفات وتحجز مركبات لغير الملتزمين

جنين: تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

جنين: تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

خطيب المسجد الأقصى: الاحتلال يعمل على حصار القدس وتفريغ البلدة القديمة

خطيب المسجد الأقصى: الاحتلال يعمل على حصار القدس وتفريغ البلدة القديمة

الخارجية الفلسطينية تشيد بالجهود الكويتية لرأب الصدع بين الأشقاء العرب في الخليج

الخارجية الفلسطينية تشيد بالجهود الكويتية لرأب الصدع بين الأشقاء العرب في الخليج

دير الروم الملكيين الكاثوليك: محاولة احراق كنيسة الجثمانية بالقدس استهداف ممنهج لإنهاء الوجود العربي

دير الروم الملكيين الكاثوليك: محاولة احراق كنيسة الجثمانية بالقدس استهداف ممنهج لإنهاء الوجود العربي

منوعات

ما سر هدايا ميسي ليارا؟

ما سر هدايا ميسي ليارا؟

دنيا سمير غانم تدعم زوجها بعد إصابته بفيروس (كورونا)

دنيا سمير غانم تدعم زوجها بعد إصابته بفيروس (كورونا)

أغنية أصالة المالح &#34;صدفة نتلاقى&#34; تكتسح 5 مليون مشاهدة

أغنية أصالة المالح "صدفة نتلاقى" تكتسح 5 مليون مشاهدة

شاهد: شوق الهادي تحتفل بعيد ميلادها مع صديقاتها

شاهد: شوق الهادي تحتفل بعيد ميلادها مع صديقاتها

إيمي سمير غانم تغازل يسرا اللوزي

إيمي سمير غانم تغازل يسرا اللوزي

شاهد: عابد فهد وزوجته يحذرون من جنون العودة

شاهد: عابد فهد وزوجته يحذرون من جنون العودة

شاهد: نور هشام سليم يتعرّض للهجوم بسبب أقراطه

شاهد: نور هشام سليم يتعرّض للهجوم بسبب أقراطه

منى السابر توجه رسالة لابنتها حلا بعد رفع الدعوى القضائية

منى السابر توجه رسالة لابنتها حلا بعد رفع الدعوى القضائية

شاهد: منى زكي تكشف عن رأيها بالممثلات

شاهد: منى زكي تكشف عن رأيها بالممثلات

هاني رمزي: تعرضت لإحباطات كثيرة في بداية مشواري الفني وحتى الآن

هاني رمزي: تعرضت لإحباطات كثيرة في بداية مشواري الفني وحتى الآن

عربي

السعودية: الأولوية لنا تكمن بدفع الإسرائيليين والفلسطينيين للعودة لطاولة الحوار

السعودية: الأولوية لنا تكمن بدفع الإسرائيليين والفلسطينيين للعودة لطاولة الحوار

البنتاغون: صفقة (إف 35) مع الإمارات قد تعقد قبل 20 يناير

البنتاغون: صفقة (إف 35) مع الإمارات قد تعقد قبل 20 يناير

ضربات التحالف تُدمر خمسة &#34;أوكار&#34; لتنظيم الدولة شمالي العراق

ضربات التحالف تُدمر خمسة "أوكار" لتنظيم الدولة شمالي العراق

بعيدًا عن نتنياهو.. غانتس يتلقى دعوة رسمية للقاء الملك عبد الله في عمان

بعيدًا عن نتنياهو.. غانتس يتلقى دعوة رسمية للقاء الملك عبد الله في عمان