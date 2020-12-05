مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال يزيد من خطواته العدوانية ضمن خطة لإنشاء بؤر رعوية للمستوطنين

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف: إن الفعاليات اليومية مستمرة ضد محاولة الاحتلال فرض وقائع على الأرض لضم الأراضي وإنشاء بؤر استيطانية جديدة تقسم الضفة الغربية إلى كنتونات ومعابر وتصعيد هدم المنازل والاغلاقات.



وأشار عساف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم السبت، إلى أن قوات الاحتلال تزيد من خطواتها العدوانية ضمن خطة جديدة لانشاء بؤر رعوية للمستوطنين في رؤوس الجبال لتطويق المدن وعزلها والسيطرة على المزيد من الأراضي.





رام الله - دنيا الوطن