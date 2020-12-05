الشرطة والقوة المشتركة تغلق صالات أفراح ومحال تجارية بضواحي القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة وقوة مشتركة من المؤسسة الأمنية في محافظة القدس مساء أمس خمس صالات أفراح ومحال تجارية وحررت مخالفات تنفيذاً لقرارات الحكومة الهادفة للحد من انتشار فيروس (كورونا) في منطقة جنوب شرق القدس المحتلة.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن شرطة ضواحي القدس وقوة مشتركة من المؤسسة الأمنية في محافظة القدس وخلال جولاتها التفقدية للتأكد من التزام المواطنين بالحجر المنزلي بالمنطقة، واخذ كافة وسائل الوقاية وإجراءات السلامة العامة وإغلاق صالات الأفراح والمحلات التجارية المخالفة.



وأضافت أن الشرطة والقوة المشتركة فضت خمس حفلات إعراس في بلدتي العيزرية وابو ديس وأغلقت القاعات الخمسة وحررت مخالفات لأصحابها كما وتم إغلاق العديد من المحلات التجارية المخالفة لحالة الطوارئ المعلنة من الحكومة الفلسطينية.