جامعة الأقصى تصدر بياناً "مهماً" لطلبتها بسأن توقف التعليم الوجاهي للفصل الأول 2020-2021





وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



أعزاءنا الطلبة...



استجابةً لتداعيات الحالة الوبائية في محافظات غزة، والإجراءات الوقائية المعلنة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة أبنائنا الطلبة والعاملين بالجامعة، تؤكد إدارة الجامعة على ما يأتي:



- توقف المحاضرات الوجاهية لجميع المساقات العملية بشكل كامل في جميع البرامج الأكاديمية (دبلوم متوسط، بكالوريوس، دراسات عليا).



- الاستمرار في التعليم الالكتروني لجميع المساقات النظرية، كذلك في بعض المساقات العملية حيث سيتواصل المحاضرون مع طلبتهم لتحديد آلية وكيفية تنفيذ هذه المساقات العملية إلكترونياً إن أمكن ذلك.



- ينتهي التعليم الإلكتروني لجميع المساقات في برامج (الدبلوم المتوسط والبكالوريوس) بنهاية يوم الخميس الموافق 24-12-2020م، وفي برامج الدراسات العليا بنهاية يوم الخميس الموافق 14-01-2021م.



- ستبدأ الامتحانات النهائية البيتية الإلكترونية في برامج (الدبلوم المتوسط والبكالوريوس) يوم الثلاثاء الموافق 29-12-2020م ، وفي برامج (الدراسات العليا) يوم الأحد الموافق 24-01-2021م.



- يتم التقييم في المساقات العملية والشق العملي من المساقات ذات الشقين (نظري/عملي) إلكترونياً من خلال منصة Moodle مودل، على أن يتم الانتهاء من ذلك قبل تاريخ 24-12-2020م، وتستثنى من ذلك بعض المساقات العملية التي تتطلب تسليم المشاريع الطلابية للمحاضرين، على أن يتم الانتهاء من تقييمها قبل 24-01-2021م.



- تستمر المناقشات لرسائل الماجستير عبر جلسات مناقشة بشكل إلكتروني.



- ضرورة متابعة التعليمات الخاصة بالامتحانات النهائية الإلكترونية، وخاصةً مواعيد الامتحانات والفترات والجلسات الصباحية والمسائية، وشروط الحصول على قرارات غير المكتمل...



- سيتم العمل بنظام الطوارئ في دوائر الجامعة وأقسامها طيلة أيام الأسبوع (الأحد-الخميس) من الساعة 9- 2 ظهراً، وسيتم تقديم خدمات فقط للطلبة الذين يريدون استيفاء بعض المعاملات الضرورية والعاجلة في الأقسام الأكاديمية والإدارية بالجامعة.



وأكدت الجامعة في البيان، توقف المحاضرات الوجاهية لجميع المساقات العملية بشكل كامل في جميع البرامج الأكاديمية (دبلوم متوسط، بكالوريوس، دراسات عليا).