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أول إجراء من أسرة مبارك بعد قرار إلغاء تجميد أمواله

أول إجراء من أسرة مبارك بعد قرار إلغاء تجميد أمواله
رام الله - دنيا الوطن
علق فريد الديب، محامي أسرة الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، على قرار المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي بإلغاء التجميد المفروض على أمواله وأسرته.

وأكد بحسب صحيفة (الوطن) المصرية أنه سيرفع دعوى تعويض ضد الجهة المعنية، بسبب تقاعسها عن التحقق خلال العشر سنوات السابقة من أن مبارك وأفراد أسرته يلقون "النصفة الكاملة"، بحسب تعبيره.

وألغت محكمة العدل الأوروبية، العقوبات التي كانت مفروضة على الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وأفراد أسرته، وتراجعت عن تجميد أموالهم.

ورأت المحكمة، أن على "مجلس الاتحاد الأوروبي أن يتحقق بنفسه من كل ما نُسب إلى مبارك وأسرته، وأن لا يكتفي بإشارة من السلطات المصرية"، مشيرة إلى أنه بفضل إلغاء العقوبات، ستتمكن أسرة الرئيس المصري الراحل من التصرف بأموالها في أوروبا"، وذلك حسب صحيفة "المصري اليوم".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت عام 2016 بعقوبة السجن لـ3 أعوام ضد مبارك ونجليه بتهمة الفساد والاستيلاء على أموال تقدر بالملايين من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

من جهتها، أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، ومقرها في لوكسمبورغ عام 2018، قرارات تجميد ممتلكات مبارك في الاتحاد الأوروبي بناء على الحكم الصادر في مصر عام 2016، لكن محامي مبارك وأسرته طعنوا بالحكم.

وتوفي الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، في شهر شباط/ فبراير عن عمر ناهز الـ92 عاما.

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