شعر به سكان فلسطين.. زلزال يضرب السواحل التركية قبالة ولاية أنطاليا

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وكالة (آفاد) التركية، بأن زلزالا بقوة 5.2 درجة ضرب السواحل التركية، قبالة ولاية أنطاليا جنوبي البلاد.



من جانبه، أفاد مرصد قنديلي للزلازل، أن زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر وقع اليوم قبالة ساحل إقليم أنطاليا التركي المطل على البحر المتوسط، وفقا لوكالة (رويترز).



ووفقا للوكالة، أضاف المرصد أن مركز الزلزال كان على عمق 93.3 كيلومتر.



وذكرت وسائل إعلام تركية أن سكان أنطاليا وأقاليم مجاورة شعروا بالهزة، ولم ترد تقارير حتى الآن عن خسائر أو أضرار.



بدورها، أفادت وسائل إعلامية، أن الزلزال ضرب السواحل التركية، وبلغت قوته 5.2 درجة، حيث شعر به سكان فلسطين ومصر والأردن ولبنان، فيما لم يبلغ حجم الأضرار.