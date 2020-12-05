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وزير الخارجية البحريني: لن نستورد بضائع المستوطنات في الضفة الغربية

وزير الخارجية البحريني: لن نستورد بضائع المستوطنات في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، اليوم السبت: "إن البحرين لن تستورد بضائع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية". 

وأوضح موقع (واللا) الإسرئيلي أن تصريحات الوزير جاءت خلافا لما قاله وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني. 

وأضاف وزير الخارجية أنه خلال مؤتمر أمني بالعاصمة المنامة تحدث أمس مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وأكد له أنه لا أساس لوعود وزير الصناعة والتجارة.

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