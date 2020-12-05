الخارجية تحيي الجهود الخيرة لدولة الكويت في نجاحها برأب الصدع الخليجي

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رام الله - دنيا الوطن

حيت وزارة الخارجية والمغتربين الجهود المستمرة والاصرار الكبير لدولة الكويت الشقيقة في سعيها لانهاء الازمة الخليجية، معربة عن ترحيبها بالاختراقه التي تحققت نتيجة هذه الجهود لتقريب وجهات النظر بين الاشقاء في الخليج العربي.



وقالت: "تلك الجهود التي اسس لها سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد، وسار على دربها ويرعاها سمو الامير الشيخ نواف الاحمد الصباح، كما تحيي الوزارة الاستجابة الحريصة والتجاوب الذي عبر عنه وزيرا خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة قطر الشقيقة".



وأضافت: "ان الوزارة اذ تتمنى النجاح الكامل لجهود دولة الكويت برأب الصدع بين الاشقاء في دول الخليج العربي"، مؤكدة ان نجاح هذه الجهود يصب في مصلحة الدول العربية والاسلامية كافة، وفي مصلحة الشعب الفلسطيني وقضاياه وحقوقه.