مدير عام المستشفيات: المشافي أصبحت ممتلئة بالمرضى وسنضطر لوقف العمليات المبرمجة

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رام الله - دنيا الوطن

حذر مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة، الدكتور نجي نزال، من خطورة الوضع الصحي، وعدم قدرة المشافي على استيعاب استقبال مرضى جدد بفيروس (كورونا) قائلاً: إن المشافي أصبحت ممتلئة بالمرضى، وسنضطر لفتح أقسام جديدة، ووقف العمليات المبرمجة في بعض المشافي.



وناشد نزال في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت، المواطنين بالانتباه لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيروس (كورونا) نظراً لضعف قدرة المشافي الاستيعابية لمصابي (كورونا)، لا سيما في محافظة جنين.



وبين نزال، أن أقسام مشافي ومراكز جنين، أصبحت ممتلئة، ما استدعى وقف العمليات المبرمجة في كافة المشافي، مشيراً إلى أن هذا يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.