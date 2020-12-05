الشلالدة: المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية بمحاسبة إسرائيل على الجرائم المتكررة بحق شعبنا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير العدل، الدكتور محمد شلالدة: إن المجتمع الدولي ومنظماته الدولية والأممية، يتحمل المسؤولية بمحاسبة إسرائيل وضباط جيشها على الجرائم المتكررة بحق أبناء شعبنا، داعيا كافة الأطراف، لتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة.



وأضاف الشلالدة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت، أن قتل جيش الاحتلال، للطفل علي أيمن أبو عليا من قرية المغير، أمس، تشمل مسؤولية فردية، يتحملها الجندي القاتل، ودولية تتحملها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أمام المحكمة الجنائية الدولية.



وطالب شلالدة، المؤسسات الحقوقية، بتفعيل الرفض قانونياً، وعدم الاكتفاء بالإدانة فحسب، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، داعياً كافة المواطنين للدفاع عن حقوقهم أمام القضاء الوطني والمحلي والدولي.