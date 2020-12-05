دولي

روسيا تسجل نحو 500 وفاة و28 ألف إصابة بـ (كورونا) خلال 24 ساعة

روسيا تسجل نحو 500 وفاة و28 ألف إصابة بـ (كورونا) خلال 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
سجلت السلطات الصحية الروسية، خلال آخر 24 ساعة، زيادة غير مسبوقة، بأكثر من 28.7 ألف حالة في حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا)، فيما تتجه البلاد لإطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد الوباء.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم السبت، في تقريرها اليومي، عن رصد 28782 إصابة بالعدوى، مقابل 27403 إصابات في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 20.4% من المرضى الجدد، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ 85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (7993 إصابة، ما يمثل أكبر زيادة منذ بداية الجائحة أيضاً) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3726 إصابة).

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض (كوفيد- 19) الذي يسببه (كورونا) خلال اليوم الأخير، بواقع 508 حالات وفاة، مقابل 569 وفاة في اليوم السابق، فيما تماثل 27644 شخصاً للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بـ (كورونا) التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة مليونين و431731 إصابة مؤكدة منها 42684 حالة وفاة، و472651 حالة نشطة، ومليون و916396 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم، أكثر من 78.7 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ (كوفيد- 19) (550 ألفاً منها خلال الساعات الـ 24 الماضية)، فيما لا يزال قرابة 529 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وعلى خلفية تفشي (كورونا) بوتائر غير مسبوقة في الفترة الأخيرة، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من الأسبوع الجاري، توجيهات بإطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد العدوى، اعتباراً من أواخر الأسبوع القادم، حيث انطلقت حملة التطعيم العام ضد الفيروس التاجي في موسكو، اليوم.

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