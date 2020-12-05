دولي

عشرات القتلى والجرحى بسقوط حافلة من فوق جسر في البرازيل

عشرات القتلى والجرحى بسقوط حافلة من فوق جسر في البرازيل
رام الله - دنيا الوطن
لقي 17 شخصاً حتفهم في البرازيل، وأصيب 27 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث انحراف حافلة عن الطريق، أمس الجمعة، وسقوطها بركابها من فوق جسر على علو 23 متراً.

وفيما توفي فوراً 12 شخصاً من قتلى الحادث، الذي وقع في بلدة بيلو هوريزونتي عاصمة ولاية ميناس جيراييس في جنوب شرق البلاد، فارق الخمسة الباقون الحياة، وهم ينقلون إلى المستشفى، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقالت السلطات: إن 3 من بين الجرحى الـ 27 يوجدون في حالة خطيرة، وهم رجل وطفلاه، كما أوضحت أن انحراف الحافلة عن جادتها فوق الجسر، نجم عن محاولة سائقها تفادي الاصطدام بشاحنة، كانت قادمة في الاتجاه المعاكس.

وفي انتظار استكمال التحقيقات، قال شهود من بين 6 ركاب، تمكنوا من القفز من باب الحافلة، قبيل سقوطها من فوق الجسر، إنهم سمعوا السائق يصرخ قائلاً: إن الفرامل لم تعد قابلة للتشغيل.


 



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